Tacikistan'da Medya Yaz Okulu Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) işbirliğinde Tacikistan'da düzenlenen Medya Yaz Okulu sona erdi.

AGİT Tacikistan Ofisi koordinasyonunda Tacikistan'ın Hucend kentinde düzenlenen üç haftalık programa, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Duşanbe Almanya Başkonsolosluğu, İngiltere Duşanbe Başkonsolosluğu ve Fransa Duşanbe Başkonsolosluğu da katkı sundu.

Tacikistan'ın çeşitli bölgelerinden 20 öğrencinin katılım sağladığı programda, mevcut medya çalışanlarının yanı sıra bu alanda kariyer planlayan katılımcılara yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerde uluslararası habercilik standartları, medya etiği, dezenformasyonla mücadele yöntemleri ve dijital medya araçlarının kullanımı gibi başlıklar ele alındı.

Genç gazetecilerin çevre ve ekonomi gibi uzmanlık alanlarında yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenen programa, Anadolu Ajansı muhabirleri de katkı sundu.

AA İş Dünyası Haberleri bölümünden kıdemli muhabir Sibel Morrow ekonomi gazeteciliğinin temelleri, haber yazımı ve röportaj teknikleri gibi konularda eğitim verirken, AA Çevre Haberleri Müdürlüğü muhabiri Yeter Ada Şeko da "iklim ve çevre haberciliği" eğitimi verdi.

"TİKA'nın medya alanındaki destekleri tek seferlik projelerle sınırlı olmayacak"

TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal, programın temel amacının genç gazetecilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve medya aracılığıyla toplumsal farkındalık ve sorumlu habercilik anlayışını yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Ünal, TİKA olarak çevre ve ekonomi muhabirliği alanlarında destek sağladıklarını kaydederek, şunları aktardı:

" Türkiye'den Anadolu Ajansı muhabirlerini Tacikistan'a davet ederek hem bilgi paylaşımını hem de uygulamalı eğitim olanaklarını artırmayı amaçladık. Programın Tacik gençlerin medya alanındaki yetkinliğini artırarak Türkiye ve Tacikistan arasında medya ve iletişim alanında güçlü ve sürdürülebilir işbirliklerine zemin hazırlamasını bekliyoruz."

Ünal, programın sona ermesinin ardından TİKA'nın medya alanındaki desteklerinin tek seferlik projelerle sınırlı olmayacağını vurgulayarak, bu alandaki faaliyetlerin sürdürülebilir bir perspektifle ele alındığını ve ihtiyaçlara göre şekillenen uzun vadeli katkılar sunmayı önemsediklerini söyledi.

"Bu doğrultuda benzer konularda yeni eğitim programları, tecrübe paylaşımları ya da teknik işbirlikleri gibi çalışmaların gündeme gelmesi mümkündür." diyen Ünal, nihai hedeflerinin iki ülke arasında medya ve iletişim alanında kalıcı ve etkili bağların güçlenmesi olduğunu ifade etti.

Ünal, Tacikistan'da artan dış yatırım projeleri, bölgesel ticaret anlaşmaları ve enerji altyapı yatırımlarının, nitelikli ekonomi haberciliği ihtiyacını artırdığına dikkati çekerek, bu eğitimlerin genç gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirme kapasitelerini güçlendireceğini sözlerine ekledi.

"Küresel standartlara katkı sunan üst düzey bir gazetecilik eğitim merkezi kurmayı hedefliyoruz"

AGİT Tacikistan temsilcisi Senad Kamenica, programın genç medya mensuplarının gelişimine katkı sunmayı, onları küresel sorunları ele almaya hazır, güçlü ve ahlaki değerlere sahip gazeteci adayları olarak mezun etmeyi hedeflediğini söyledi.

Kamenica, programın Tacikistan'daki medya işbirliğini güçlendireceğini ve ülkede daha bilinçli, dirençli bir kamusal söylemin oluşmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yılın pilot projesi üzerine inşa ederek, bir sonraki aşamada Yaz Okulu'nu Orta Asya çapında devam eden bir programa dönüştürmeyi planlıyoruz. 2026'dan itibaren müfredatı üç aya çıkarmayı, 2027'de ise tam bir öğretim yılına yaymayı hedefliyoruz. AGİT'in müfredat güncellemesiyle paralel olarak tasarlanan ve Tacikistan'daki yabancı ortaklar, büyükelçilikler ve üniversitelerin işbirliğiyle güçlendirilen bu girişimin nihai amacı, Orta Asya bölgesine hizmet edecek kalıcı bir Gazetecilik Okulu kurmaktır. Amacımız, bölgesel sesleri öne çıkaran ve küresel standartlara katkı sunan üst düzey bir gazetecilik eğitim merkezi oluşturmaktır."