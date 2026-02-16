Tacikistan'ın Kamu Borcu Güncel Veriler - Son Dakika
Ekonomi

Tacikistan'ın Kamu Borcu Güncel Veriler

16.02.2026 13:41
Tacikistan'ın kamu borcu 3,5 milyar dolar, GSYH'nin %19,2'sine denk geliyor. Dış borç ağırlıkta.

Tacikistan'ın kamu borcunun, 1 Ocak itibarıyla 3,5 milyar dolar seviyesinde olduğu ve bunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 19,2'sine denk geldiği bildirildi.

Tacikistan Maliye Bakanı Fayziddin Kahhorzoda, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin kamu borcunun 1 Ocak 2025'te 3,6 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Kamu borcunun 1 Ocak 2026 itibarıyla 3,5 milyar dolara gerilediğini kaydeden Kahhorzoda, bu rakamın GSYH'nin yüzde 19,2'sine tekabül ettiğini belirtti.

Toplam borcun yüzde 87'sine karşılık gelen 3 milyar dolarının dış borçlardan oluştuğunu söyleyen Kahhorzoda, iç borcun ise 500 milyon dolar ile toplam borcun yüzde 13'ünü oluşturduğunu ifade etti.

Kahhorzoda, dış borcun geri ödemelerine de değinerek, 2025 yılında dış borç ödemeleri için 504,6 milyon dolar kaynak ayrıldığını, bunun 416,3 milyon dolarının ana paradan, 88,3 milyon dolarının ise faiz ödemelerinden oluştuğunu dile getirdi.

Ülkesinin en büyük dış kreditörünün Çin İhracat-İthalat Bankası (Eximbank) olduğunu ifade eden Kahhorzoda, Tacikistan'ın bu bankaya olan borcunun kademeli olarak azaltılarak yaklaşık 700 milyon dolar seviyesine gerilediğini aktardı.

Fayziddin Kahhorzoda, Tacikistan'ın ayrıca Dünya Bankası'na yaklaşık 380 milyon dolar, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'na 250'şer milyon dolar, Uluslararası Para Fonu'na 195 milyon dolar ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na da 165 milyon dolar borcu olduğunu kaydetti.

Tacikistan'ın toplam kamu borcu, 1 Ocak 2025 itibarıyla 3,6 milyar dolar seviyesindeyken, GSYH'nin yüzde 25,2'sine denk gelen bu borcun 3,2 milyar dolarını dış, 400 milyon dolarını da iç borç oluşturmuştu.

Kaynak: AA

Tacikistan, Ekonomi, Finans, Kamu, Son Dakika

