Ukrayna'dan yola çıkan Kuru yük gemisi 'Razoni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Ukrayna'dan yola çıkan Kuru yük gemisi 'Razoni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

04.08.2022 11:48
Ukrayna'dan yola çıkan Kuru yük gemisi 'Razoni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan 27 bin ton mısır yüklü gemi 'Razoni', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Beyrut'taki limana doğru yol aldı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan 27 bin ton mısır yüklü gemi 'Razoni', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Beyrut'taki limana doğru yol aldı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi 'Razoni', dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.

Razoni isimli gemide saat 10.00'da, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler denetim gerçekleştirdi. Denetleme sonrası yeniden harekete geçen 'Razoni' bugün saat 10.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 11.15 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçerek, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Ukrayna, Leon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'dan yola çıkan Kuru yük gemisi 'Razoni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan yola çıkan Kuru yük gemisi 'Razoni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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