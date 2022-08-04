Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi 'Razoni', dün akşam saatlerinde İstanbul 'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Ukrayna, Leon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ukrayna'dan yola çıkan Kuru yük gemisi 'Razoni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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