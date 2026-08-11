Tahran-Trabzon uçak seferleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran-Trabzon uçak seferleri başladı

Tahran-Trabzon uçak seferleri başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'dan Trabzon'a ilk uçak seferi bugün gerçekleşti. Uçak havalimanında törenle karşılanırken, seferlerin haftada iki kez Salı ve Cuma günleri yapılacağı ve şehrin turizmine katkı sağlayacağı belirtildi.

İran'ın başkenti Tarhan'dan Trabzon'a başlatılan uçak seferlerinin ilki bugün gerçekleşirken, ilk uçak havalimanında törenle karşılandı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Hossein Khosravi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve turizmciler katıldı.

Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek "Şehrimiz için önemli bir gün. Tahran'dan şehrimize haftada iki sefer olmak üzere uçuşlar başladı. Yaklaşık iki yıldır süren bir çalışma savaş nedeniyle biraz kesintiye uğramıştı. Hep birlikte bu çalışmayı yürüttük ve bugün nihayete erdi. Şehrimizin turizmine katkı sağlamış olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Turizm şehri Trabzon'umuzda şu anda birçok ülkenin uçağı var. Bu, Trabzon'un marka şehir olduğunun ispatıdır. İran ile tarihten gelen ilişkilerimiz var. Geçtiğimiz ay İran Ankara Büyükelçimiz ziyaretimize gelmişti. Trabzon Başkonsolosumuzla da dün görüştük. Limanın yeniden kullandırılması, turizm konusu ve karşılıklı ilişikleri çok önemsiyoruz" dedi.

Trabzon'un daha cazip bir şehir haline gelmesi için durmandan çalıştıklarını ifade eden Başkan Genç, "Almanya'nın dört şehrinden Trabzon'umuza direkt uçuş var. Yine Bakü'den, Bahreyn'den, Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinden, Bağdat'tan, Katar Doha'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kuveyt'ten, Özbekistan'dan, Suudi Arabistan'ın altı şehrinden, Umman'dan ve Ürdün'den direkt uçuş var. Mısır'dan geçtiğimiz hafta başlamıştı, şimdi de İran'dan başladı. Şehrimizin bu yönünü daha güçlü kılmak için biz de yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Belediye başkanı olarak çalışmalardan dolayı çok mutluyum. İnşallah sayıları artar ve şehrimiz daha güçlü, cazip bir şehir haline gelir" diye konuştu.

Tarihi bir gün

İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Hossein Khosravi ise "Burada olmaktan çok mutluyuz. İlk seferimizi Tahran'dan gerçekleştirdiğimiz için çok daha mutluyuz. Halkımız uzun zamandır bekliyordu. Burada yaşayan vatandaşlar, öğrenciler ve tüccarlar uçuş için çok fazla talepte bulunmuştu. Çok iyi bir başlangıçtır bu. Bugün çok tarihi bir gün. Daha önce Türkiye ve İran arasında 4 milyon turist vardı, daha çok turiste sahip olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e de teşekkür ediyoruz, yardımları çok etkiliydi. Diğer makamlar ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da çok yardımcı oldu. Umuyorum ki Trabzon daha ileriye gidecektir" diye konuştu.

Tahran- Trabzon seferleri Salı ve Cuma olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Ekonomi, Trabzon, Tahran, Turizm, Ulaşım, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tahran-Trabzon uçak seferleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı 100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak
“Yeter” dedi, kimse dinlemedi Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar "Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa

18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:46
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
Araç sahiplerine müjde: Beklenen dev zam iptal edildi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:26:31. #7.12#
SON DAKİKA: Tahran-Trabzon uçak seferleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.