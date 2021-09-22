Üye Girişi
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi - Son Dakika

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi

22.09.2021 12:06
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de hem yerel hem de küresel yatırım fonlarının, melek yatırım ağlarının aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türkiye, pek çok uluslararası yatırımcının odağındaki ülkelerden biri." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de hem yerel hem de küresel yatırım fonlarının, melek yatırım ağlarının aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türkiye, pek çok uluslararası yatırımcının odağındaki ülkelerden biri." dedi.

Kacır, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye'den ve dünyadan girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde konuştu.

Kacır, "Otomotiv sektörünün büyük bir hızla dönüştüğü, elektrikli otomobillerin hızla hayatımıza girdiği, otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı, ki muhtemelen 5-10 yıl sonrasında her birimiz sürücüsüz otomobillerle seyahat ediyor olacağız. Belki sportif amaçlı ya da keyif amaçlı direksiyona geçtiğimiz olacak ama otomobiller, aslında yürüyen bilgisayarlar haline gelecek." diye konuştu.

Bağlantılı araç teknolojilerinin hızla geliştiği, otomobillerin bütün nesnelerle, çevre unsurlarıyla, birbirleriyle haberleştiği bir döneme girildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Biz başka ülkelerin izinden gitmek yerine, onların 100 yıla yakın bir zamandır yüzlerce milyar dolar harcayarak, on binlerce insan çalıştırarak geliştirdikleri teknolojilerin peşinden gitmek yerine, bu yükselen alanlara yönelerek bu paradigma değişimini yakalamayı hedefliyoruz. Benzer bir fırsat penceresi sağlık teknolojilerinde de var. Biliyorsunuz 90'lı yıllarda insan genom haritası projesi başlatıldı ve 10 yıla yakın süren bu projeye yaklaşık 3 milyar dolar araştırma kaynağı ayrıldı. Nihayetinde insan genom haritası çıkarılmış oldu. Ama artık herhangi birimizin gen haritası, çok kısa bir zaman içerisinde çok daha makul maliyetlerle çıkarılabiliyor. Bu, tıpta kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının önünü hızla açmakta. Belki 1-2 yıl sonra yapacağımız bir sunumda daha büyük bir ivmeyle aslında bu alanda gelişen şirketlerin değerlerinin yükseldiğini görüyor olacağız."

"Uzay alanında da büyük bir fırsat penceresi görüyoruz"

Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki dönem birtakım makro hedefleri kamuoyunun, toplumun, gençlerin önüne koymayı çok önemsediklerini ifade ederek, "Bunlardan biri Milli Uzay Programı'mız. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıllık Milli Uzay Programı'mızı ilan etti ve bu program kapsamında başta Ay'a 2023 yılında ilk teması gerçekleştirmek olmak üzere pek çok iddialı projeye inşallah yine bu milletin fertleriyle, gençleriyle ve şirketlerimizle, teknoloji kurumlarımızla imza atıyor olacağız." dedi.

Uzay alanında da büyük bir fırsat penceresi gördüklerini ve savunma sanayindeki başarının bir benzerini uzay teknolojilerinde elde etmeyi hedeflediklerini kaydeden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5G ve ötesi teknolojilere, bağlantı teknolojilerine çok önem veriyoruz. Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi desteğini bu alana sunuyoruz. Startuplarımız, KOBİ'lerimiz ve yine büyük ölçekli teknoloji şirketlerimiz bir arada çalışıyor. Türkiye, 5G'ye milli imkanlarıyla geçmek üzere büyük bir hazırlık yürütüyor. Aynı zamanda global şirketlerin Türkiye'de AR-GE yapmasını önemsiyoruz. Onları da destekliyoruz ve bu AR-GE çalışmalarından çıkacak yeni teknoloji filizlerine, filiz şirketlerine çok değer veriyoruz. Bu global şirketlerin bazıları ileri düzeyde AR-GE çalışmalarını ülkemizde yürütüyorlar. Bir yandan da Türkiye'nin en ileri araştırma merkezlerini ulusal araştırma altyapıları haline getiriyoruz. Buralardan da derin teknoloji startuplarının doğmasına katkı vermeye çalışıyoruz."

"Üretim altyapılarının dijital dönüşümü stratejik hedeflerimiz arasında"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Kacır, üretim altyapısını da göz ardı ederek bir yol haritası çıkarmayı doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu altyapıların hızla dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi de stratejik hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu dijital dönüşüm potansiyelinin de dijital dönüşüm teknolojilerinde yeni Türk startuplarının doğmasına vesile olacağına inanıyoruz." dedi.

Girişim ekosisteminin en isabetli finansman yönteminin girişim sermayesi yatırımları, fon yatırımları ve melek yatırımcılar olduğunu aktaran Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanda yine iddialı bir hedef ortaya koymuştuk. 2023 için koyduğumuz hedefi henüz 2021'in ilk 6 ayında aslında gerçekleştirmiş olduk. Görüyoruz ki bu ivme artık kaybolmadan devam edecek. Önümüzdeki dönemde buna benzer yatırımların artması için yine kamu enstrümanlarını güçlendirici yönde kullanmaya gayret edeceğiz. Türkiye'de hem yerel hem küresel yatırım fonları, melek yatırım ağları çok aktif olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye, pek çok uluslararası yatırımcının odağındaki ülkelerden biri."

"Milli ve özgünseniz bu sizi hür kılar"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da her şeyden önce milli ve özgün olmayı çok önemsediklerini ifade ederek, "Milli ve özgünseniz bu sizi hür kılar, otantik yapar, farklılaştırır. Siz artık kopya edilemezsiniz. O zaman istediğinizi tedarikçi, iş partneri olarak seçebilir, istediğinize lisans satabilirsiniz. Bu sizi hızlı kılıyor ve hız bu işte çok önemli. Bizim yarışımız eğer hız ise çevik organizasyon şekli ve kararların hızlı alınacağı bir ortamın yaratılması çok önemli." diye konuştu.

Kullanıcı merkezli olabilmek için küresel dünyayı anlayabilmeye ihtiyaç olduğunu aktaran Karakaş, "Çünkü her sene on binlerce kullanıcının beğenisini kazanmak durumundayız. Bizim hedef pazarımız ihracatta Avrupa ise şimdiden orayı anlamaya başlamamız gerekiyor. Gemlik'te kurduğumuz tesisimiz Avrupa'nın en temiz tesisi. Dünyanın en temiz tesislerinden bir tanesi." dedi.

?

Yatırım, Türkiye, Milli, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi 13:06 Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi 12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar 12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin 12:07 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın 11:59 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı 11:42 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
13:09 Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı
13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
11:57 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
11:41 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı         
13:09
Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu         
13:04
New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı         
12:34
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek         
12:05
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı         
11:58
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş         
11:36
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 13:18:23. #1.12#
SON DAKİKA: Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement