Taksicilere Destek Talebi - Son Dakika
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Taksicilere Destek Talebi

Taksicilere Destek Talebi
06.06.2026 13:54
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İzmir'de taksici esnafı, meclisten düzenlemelerle destek bekliyor. Gerçek verilerle adalet sağlansın.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Diğer küçük esnaf gruplarına sağlanan imkanların taksici esnafına da sağlanması hakkaniyetin gereğidir. Meclisimizden beklentimiz, gerçek veriler ışığında değerlendirme yapılarak bu düzenlemelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesidir" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda görüşülen ticari taksilere yönelik vergi düzenlemeleri hakkında bazı milletvekillerine yanlış ve eksik bilgiler aktarıldığını belirterek, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının sektörün gerçek yapısını yansıtmadığını söyledi.

"Taksi esnafı hakkında gerçek dışı bir algı oluşturuluyor"

Erkan Özkan, komisyon görüşmeleri sırasında ticari taksi plakalarının belirli kişilerin elinde toplandığı ve sektörde tekelleşme bulunduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını ifade ederek, mevcut verilerin bu iddiaları doğrulamadığını belirtti. Başkan Özkan, "Taksi esnafı hakkında kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan tablo ile sahadaki gerçekler birbirinden çok farklıdır. Sektörümüz büyük sermaye gruplarından değil, emeğiyle geçimini sağlayan bireysel esnaflardan oluşmaktadır" diye konuştu.

"Ticari plakaların temeli esnafı korumaya dayanıyor"

Başkan Özkan, 2 Nisan 1986 tarihli ve 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ticari plakaların verilmesinde uyulacak esasların belirlendiğini hatırlatarak, söz konusu düzenlemenin temel amacının ticari taşımacılık yapan esnafı korumak ve mesleğin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu söyledi. İzmir'de yaklaşık üç yıl önce alınan UKOME kararıyla aile içinde yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıkların önüne geçebilmek ve işletmelerin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla bir kişinin en fazla üç ticari taksi plakası bulundurabilmesine imkan tanındığını belirten Özkan, bu uygulamanın kesin sınırlarla belirlendiğini vurguladı.

İzmir'deki mevcut plaka dağılımına ilişkin verileri paylaşan Erkan Özkan, "2 bin 798 kişi bir plakaya sahip, 107 kişi iki plakaya sahip, 12 kişi üç plakaya sahip" diye vurguladı. Erkan Özkan, bu rakamların sektörde tekelleşme bulunduğu yönündeki iddiaları açıkça çürüttüğünü belirterek, ticari taksilerin belirli kişi veya grupların elinde toplandığı yönündeki söylemlerin gerçekle uzlaşmadığını ifade etti.

"Amaç ayrıcalık değil, esnafın mağduriyetini önlemek"

TBMM komisyonlarında görüşülen vergi düzenlemelerinin herhangi bir kişi ya da gruba imtiyaz sağlamak amacı taşımadığını vurgulayan Başkan Erkan Özkan, düzenlemenin tamamen küçük esnafın korunmasına yönelik olduğunu söyledi. Erkan Özkan, "Bugün taksici esnafı da diğer esnaf grupları gibi artan maliyetler karşısında ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Görüşülen düzenlemeler bir ayrıcalık değil, esnafımızın mağduriyetini azaltacak ve vergi sisteminde adaleti güçlendirecek adımlardır" ifadelerine yer verdi.

"Taksicilik bireysel emekle yapılan bir meslektir"

Taksiciliğin büyük şirketlerin değil, bireysel emek sahiplerinin yürüttüğü bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Erkan Özkan, komisyonlarda görüşülen düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanmasının hem sektör hem de esnaf açısından önemli bir kazanım olacağını belirtti. Sözlerini sürdüren Özkan, şunları kaydetti:

"Taksicilik bireysel emekle yapılan bir iştir. Diğer küçük esnaf gruplarına sağlanan imkanların taksici esnafına da sağlanması hakkaniyetin gereğidir. Meclisimizden beklentimiz, gerçek veriler ışığında değerlendirme yapılarak bu düzenlemelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesidir." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Ulaşım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taksicilere Destek Talebi - Son Dakika

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