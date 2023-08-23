Taksicilere Yönelik Denetimlerde Para Cezası Kesildi - Son Dakika

Taksicilere Yönelik Denetimlerde Para Cezası Kesildi

Son Güncelleme: 23.08.2023 13:37

İstanbul Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yolcu seçtiği tespit edilen taksi şoförlerine para cezası kesildi. Ayrıca, 10 gün trafikten men edilen araçlar bağlanarak otoparka çekildi. Taksiciler ise bu duruma tepki gösterdi.

BEYOĞLU Taksim Meydanı'nda sivil trafik polisleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde yolcu seçtiğini tespit edilen taksi şoförlerine para cezası kesildi. 10 gün trafikten men edilen araçlar bağlanarak otoparka çekildi. Taksi şoförleri araçların bağlanmasına tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi. Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan şoförlere 'Yolcu seçme' maddesinden idari para cezası uygulandı. 10 gün trafikten men edilen taksiler çekiciyle otoparka götürüldü.

TAKSİLER 10 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ceza yazılıp aracı bağlanan taksici, Halil İbrahim Arıcı " 'Eminönü'ne götürür müsün?' dedi. Ben de çok trafik var. 'Tramvaya bıraksam olur mu?' dedim. Bundan sebep ceza yedim. 4 bin lira ceza yazıldı, aracım da 10 gün bağlandı. Bu müşteri seçmek değil, sadece rica ettim. Bu yazılan ceza vicdani mi yani" diye konuştu. Aracı bağlanan taksici Hakan Ege ise, "Eminönü'nde trafik kilit, kaza var dedim. Yukarıdan götüreyim dedim. Söylediğim cümle bu. Yolcu seçmeden ceza kesildi. Para cezası yazıldı; aracım bağlandı" dedi. Sivil trafik ekipleri ile trafik polislerinin taksilere yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Taksicilere Yönelik Denetimlerde Para Cezası Kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksicilere Yönelik Denetimlerde Para Cezası Kesildi - Son Dakika
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