Tanzanya doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tanzanya doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor

04.05.2022 23:45
Tanzanya doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Afrika kıtası ve tüm dünyaya doğal gaz ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Afrika kıtası ve tüm dünyaya doğal gaz ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı.

Hassan, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde keşfedilen doğal gazın çıkarılması ve dünyaya ihracı için üretici firmalarla sözleşme imzalamaya hazırlandıkları bilgisini verdi.

Hassan, "5 yıl önce gazın çıkarılması, işlenmesi ve ardından satılması için üreticilerle görüşmüş ancak başarılı olamamıştık. Geçen yıl görüşmelere yeniden başladık, sanırım bu yıl sözleşmeleri imzalayacağız." dedi.

En büyük gaz işleme tesisinin Tanzanya'nın Lindi bölgesinde kurulacağını belirten Hassan, hükümet olarak doğal gaz sektörünü canlandırmak istediklerini ve üreticilerle görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade etti.

Tanzanya'da 2016'da 1,5 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunmuştu. Ülkede 4 trilyon metreküp rezervin daha olduğu tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç! YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç! DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi

Tanzanya, Doğalgaz, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tanzanya doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu
21:56 Galatasaray da göndermek istiyor: Torrent futbolculara gideceğini açıkladı
21:25 MHP'li başkanın "bayan şarkıcı Düzce'ye yakışmadı" sözlerine, o şarkıcıdan yanıt: Bayan değil kadın!
21:22 ABD Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artırımı
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 23:51:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tanzanya doğal gaz ihraç etmeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement