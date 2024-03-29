Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun'da üreticilere çeşitli destekler sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun'da üreticilere çeşitli destekler sağlandı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun\'da üreticilere çeşitli destekler sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Samsun'da çeltik tohumu, kuru fasulye tohumu, sera naylonu ve süt sağım makinesi dağıtıldı. Ayrıca örtü altı yetiştiricilere sera naylonu dağıtıldı ve Terme ve Çarşamba ilçelerinde çiftçilere soya tohumluğu desteği sağlandı.

29.03.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Samsun'da üreticilere çeltik tohumu, kuru fasulye tohumu, sera naylonu ve süt sağım makinesi dağıtıldı.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yapılan törende, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere 250 dekar alanda ekilmek üzere 5 bin kilo çeltik tohumu, 250 dekar alanda ekilmek üzere 5 bin kilo kuru fasulye tohumu, 18 üreticiye sera naylonu ve 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi teslim edildi.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Özellikle hayvancılık yapan kadın çiftçilerimize yüzde 25 vatandaş katkılı, yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığımız katkılı sağım makineleri verdik. Toplam 1 milyon 360 bin liralık bir projeydi. 113 kadın çiftçimize süt sağım makinelerini teslim ettik. İleride bine yakın çiftçi ailelerimize dağıtıma devam edeceğiz. Bir diğer etkinliğimiz kuru fasulye ile alakalı. Bafra ilçemizde yüksek kesimlerde suyun olduğu bölgelerde yaklaşık 5 ton kuru fasulye tohumluklarımızı verdik. Daha önce de vermiştik. Başarı sağlandığı için devamını verdik. Yine çeltik tohumumuz var. Tabii, bu 5 ton çeltik tohumumuzu damla sulama ile yapan çeltikçilerimize vereceğiz. Bir diğer verdiğimiz sera naylonları. Samsun'da 155 çiftçimize sera naylonlarını teslim ettik. Biz Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak 2023 üretiminden dolayı 600 milyon TL destek verdik. Bunlar o verdiğimiz nakdi destekler yanında, çiftçimizin kırsal alanda yaşamını kolaylaştıran, gelirini artırabilecek ve çeşitli alternatif ürünleri tekrar denemek için vermiş olduğumuz nakdi değil ayni desteklerdir. Bunlar vermiş olduğumuz 600 milyon desteğin içerisinde değil. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

"Artık tarımımızı sanayi ile de buluşturuyoruz"

Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen ise, " Türkiye'nin en önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çiftçilerimizi desteklemek adına bugün onlara sera naylonu, fasulye tohumu, süt sağım makinesi verdik. Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Bafra çok önemli bir tarım merkezi. Artık tarımımızı sanayi ile de buluşturuyoruz. Tarıma dayalı sanayi sektörümüzde gelişti. Sera Organize Sanayi Bölgemizi tamamladık. Tahsislerimizi bitirmek üzereyiz. Dosyalarını inceliyoruz. Yakın zamanda 30 parselimizin de biteceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum ve makineler teslim edildi.

Samsun'da üreticilere destekler

Ayrıca 2024 yılında Samsun'da örtü altı yetiştiricilerine "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 50 bakanlık katkılı, yüzde 50 üretici katkılı toplam bütçesi 3 milyon olan sera naylonu dağıtıldı. Alaçam'da 7, Canik'te 3, 19 Mayıs'ta 3, Salıpazarı'nda 4, Kavak'ta 1, Bafra'da 18, Terme'de 19, Vezirköprü'de 26 ve Çarşamba'da 71 olmak üzere toplamda 155 üreticiye 176 bin 610 metrekare sera naylonu teslim edildi.

Terme ve Çarşamba ilçelerinde de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde "Bereketin İşareti Soya Projesi" ile çiftçilere 40 ton soya tohumluğu desteği sağlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çarşamba, Samsun, Terme, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun'da üreticilere çeşitli destekler sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biriz, beraberiz
    17:35 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biriz, beraberiz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez gibi farklı etnik gruplara ayrım yapmadıklarını ve birlikte olduklarını belirtti. Yılmaz, terörün sona erdiği ve huzur ortamının egemen olduğu bir ortamda özel sektör yatırımlarının da bölgeye gelmeye başladığını söyledi. Ayrıca, çocuklara iyi eğitim verdiklerini ve mezhep, etnik ve dini ayrımcılığa karşı olduklarını vurguladı.

  • Seçimlerden Sonra Fiyat Artışları Bekleniyor
    17:31 Seçimlerden Sonra Fiyat Artışları Bekleniyor

    Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, yerel seçimler sonrası kemer sıkma politikalarında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi. Şen, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, seçimlerden sonra fiyat artışları olacağını tahmin ettiklerini belirtti.


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
17:25 Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 18:11:28. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun'da üreticilere çeşitli destekler sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement