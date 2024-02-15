Tarım Bakanı Yumaklı, organize tarım bölgelerinin hayata geçirilmesine devam edileceğini söyledi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Bakanı Yumaklı, organize tarım bölgelerinin hayata geçirilmesine devam edileceğini söyledi

Tarım Bakanı Yumaklı, organize tarım bölgelerinin hayata geçirilmesine devam edileceğini söyledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'da bulunan Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, organize tarım bölgelerinin bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verimli ve kaliteli üretim yapmak için önemli bir unsurlar olduğunu belirtti. Ayrıca, üreticilerin sürdürülebilir üretim yapabilmesi ve tüketicilerin makul fiyatlarla ürünlere ulaşabilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

15.02.2024 19:27  Güncelleme: 19:28
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Farklı illerde farklı lokasyonlarda hem bitkisel hem de hayvansal üretim ile ilgili organize tarım bölgelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİ Besi OSB) incelemelerde bulundu.

Yumaklı, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

TDİ Besi OSB'nin örnek teşkil ettiğine vurgu yapan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Organize tarım bölgeleri bitkisel, hayvansal üretimde üretimimizi arttırmak, verimli ve kaliteli üretime sahip olmak adına üreticilerimizin birbirlerine tecrübe aktarımı ile hem nitelik olarak hem nicelik olarak daha fazla üretim yapılmasına sebep olacak olan en önemli unsurlardan bir tanesi. Amacımız tüketicimizi makul fiyatla ürüne kavuşturmak ama aynı zamanda üretimimizi artırarak üreticilerimizin sürdürülebilir üretimini yapabileceği geliri elde etmesini sağlamaktır.

Biz kim üretim yaparsa, Türkiye'nin ihtiyacı olan üretimi ve bu üretimden elde edilen bu ihtiyacın fazlası olanı da ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmakla ilgili kim varsa onların yanındayız. Ülkemizde üretim sürdürülebilir olsun, verimli olsun, kaliteli olsun. Üreticiler, ürettiklerinin ve emeğinin karşılığını alsın. Tüketicilerde makul fiyatlara ihtiyaçları olan gıda ürünlerine ulaşsınlar. Bunun olması için Türkiye'nin dört bir tarafından bakanlığımız bütün çalışanlarıyla sahada."

Bakan Yumaklı'ya temaslarında Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Bakanı Yumaklı, organize tarım bölgelerinin hayata geçirilmesine devam edileceğini söyledi - Son Dakika

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