Tarım Ekipmanlarına Gümrük Vergisi İndirimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım Ekipmanlarına Gümrük Vergisi İndirimi

02.06.2026 05:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, tarım ekipmanlarının gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürdü.

ABD yönetimi, biçerdöver ve hasat makineleri gibi tarım ekipmanlarına uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürme kararı aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump çelik, alüminyum ve bakır ithalatına yönelik tarife rejimlerinde değişiklik öngören bir başkanlık bildirisi imzaladı.

Buna göre, biçerdöver ve hasat makineleri gibi tarım ekipmanlarına uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 15'e indirilecek.

Ayrıca, yüzde 15 oranında gümrük vergisine tabi olan endüstriyel ekipman kategorisinin kapsamı genişletilecek, ticaret anlaşması bulunan ve bu uygulamadan yararlanma hakkına sahip ülkelerden ithal edilen buldozerler ve forkliftler gibi mobil endüstriyel ekipmanlar bu kategoriye dahil edilecek.

Söz konusu bildiriyle yabancı şirketlerin daha fazla ABD çeliği ve alüminyumu kullanmasının teşvik edilmesi hedeflenirken, sermaye ekipmanlarının ağırlık bazında en az yüzde 85 oranında ABD'de eritilip dökülmüş çelik veya alüminyum içermesi halinde bu şirketler yüzde 10'luk gümrük vergisi oranından yararlanabilecek.

Bu tarife düzenlemeleri 8 Haziran'da yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 2027'ye kadar uygulanacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Ekipmanlarına Gümrük Vergisi İndirimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

00:52
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı’nı açacak anlaşmaya varabiliriz
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 05:49:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım Ekipmanlarına Gümrük Vergisi İndirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.