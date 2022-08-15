Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim yoğunluğu - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim yoğunluğu

15.08.2022 11:11
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim yoğunluğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yapılan indirim sonrası vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde yapılan indirim sonrası vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu yapılan indirimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin' ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından çok sayıda ürüne indirim yapılacağı açıklanmıştı. Yapılan duyurunu ardından bugün itibariyle kooperatif marketlerdeki başta temel gıda malzemeleri olmak üzere çok sayıda üründe indirim yapıldı. İndirim kararı sonrası vatandaşlar kooparatif marketlerde yoğunluk oluşturdu.

"Devlet kar marjlarının düşürülmesi için çağrıda bulundu"

Yapılan indirim sonrası değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Yapılan indirimler sonrası daha mağaza açılmadan önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Bugün itibarıyla ayçiçek yağı 160 liradan 148 liraya düştü. Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız çağrılarda bulunmuştu. Kar marjlarının düşürülmesi için çağrıda bulunuldu. Ne yazık ki çağrı bulmayınca devlet kendi marketinde bunu uygulamaya başladı. Temel gıda ürünlerinin neredeyse tamamında indirime gidildi. 5 Litrelik Ayçiçek yağı 165 liradan 149 liraya düştü. Dana kuşbaşı 125 Lira dana kıyma 145 Lira'ya düşmüş durumda. Mevcut durumda bu fiyatlardan aşağısını bulmak mümkün değil. Bizim dileğimiz özel sektörde üretici, aracı, toptancı, zincir marketler kısacası herkes temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatları düşmesidir" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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