Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı

20.08.2022 11:28

Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla üründe yapılan indirim vatandaşları bir nebze rahatlattı. İzlenimlerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi'ye diyoruz ki 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balans edelim. Zaten bu Tarım Kredi marketlerindeki olayla zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin davetine icabetle Lviv'e yaptığı çalışma ziyaretinin, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ilk seyahat olduğunu anımsatan Erdoğan, Zelenski ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Aynen Soçi ziyaretimde Sayın Putin'e söylediğim gibi, Sayın Zelenskiy'e de aralarındaki görüşmeye ev sahipliği yapabileceğimizi hatırlattım." diye konuştu.

"PİYASAYI BİZ BALANS EDELİM"

Ekonomiye ve geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi marketlerinde büyük ilgi gören yüzde 30'luk indirime de değinen Erdoğan, "Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı bu adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Krediye diyoruz ki 'Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin'. Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2 bine, 2 bin 500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil." dedi.

"ZİNCİR MARKETLE FİYATLARI DÜŞÜRMEYE BAŞLADI, BAŞLAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bizim tek derdimiz var: Vatandaşımıza bir, kaliteli ürün; iki, ucuz ürün sunalım. Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun kuzuda değil, büyükbaşta da yapalım. Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü, 'Aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle.' falan filan. Şu anda Tarım Kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce Genel Müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım, bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım. Şu anda gerek Bakanım gerek Genel Müdürümüz bu çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu Tarım Kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar, başlayacaklar. Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balans etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek."

YORUMLAR (1)
  • Ferht Srin: Yasmin pirinc zevkimiz vardı onu bile 40tl yaptılar 1kg. pilav bile lükse girdi. İndirim sart, güzel gelişmeler. Alım gücü dengesi... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı - Son Dakika
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