Tarım Müdürleri Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım Müdürleri Toplandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda tarım ve orman sektörünün geleceği görüşüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında düzenlenen toplantı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı, Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız ve ilgili genel müdürlerle 81 ilin tarım ve orman müdürünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda kırsal kalkınma programları, üretim planlaması, tarımsal krediler, tarım sigortası ve desteklemeler başta olmak üzere ülkenin tarım ve orman sektörünün geleceğine yönelik başlıklar istişare edildi.

Program kapsamında düzenlenen "Tarım Sigortaları" başlıklı oturumda, il tarım ve orman müdürleri, sahadan derlenen öneri ve tespitleri paylaştı.

Daha sonra oturumda, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Müdürleri Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
700 lira için 16 yıllık işinden oldu: İyi niyetimin kurbanı oldum 700 lira için 16 yıllık işinden oldu: İyi niyetimin kurbanı oldum
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe
Belçika’da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi Belçika'da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi
’Erkeklik gururu’ bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı 'Erkeklik gururu' bahanesi sökmedi: Fatma Kara cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 11:58:45. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım Müdürleri Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.