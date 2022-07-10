Tarım Orman Akademisi hızla büyüyor

Tarım ve Orman Bakanlığının Covid-19 pandemisine yönelik alınan önlemler çerçevesinde çiftçi eğitim hizmetlerinin aksamaması hayata geçirdiği Tarım Orman Akademisi'nden 2 ayda 1 milyon 800 bin kişi yararlandı.

Bakanlığın uzaktan eğitim platformu olan Tarım Orman Akademisi, çiftçiden tüketiciye kadar tüm vatandaşların tarım, gıda, hayvancılık, orman, su ürünleri gibi birçok alanda merak ettikleri, öğrenmek istedikleri ve yaşadıkları her türlü soruna cevap bulabilecekleri içeriklere siteden ulaşmalarını sağlıyor. Belirli müfredat ve kategorilere göre eğitim içeriklerinin yer aldığı, Tarım ve Orman Bakanlığının dijital kütüphanesinin erişime açıldığı, canlı yayınlar ile beraber eğitim içerikleri dahil belgesel tadında yapımların ve haber videolarının olduğu platform, interaktif sınıflarda gerçekleşecek canlı dersler ile zenginleştiriliyor. Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluş genel müdürleri, üniversitelerden akademisyenler ve diğer uzman katılımcılar, Tarım Orman Akademi portalı için gerek stüdyo ortamına gelerek, gerekse de online seminerlerle çalışma alanlarında bilgi veren eğitim videosu çekimleri gerçekleştiriliyor.

Video içeriği sayısı 489'a çıktı

Akademide 2021 yılı başında 84 eğitim, 199 video içeriği ve 70 eğitici bulunmakta iken, yapılan çalışmalar neticesinde yıl sonu itibarıyla 193 yeni eğitim, 290 yeni video içeriği ve 129 yeni eğitimci ilavesi ile toplam eğitim sayısı 277'ye, video içeriği sayısı 489'a ve eğitici sayısı 199'a ulaştı. 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla sistemde 296 eğitim, 536 eğitim içeriği ve 212 eğitici bulunuyor.

Eğitimlere 1,8 milyon kişi katıldı

Akademi bünyesinde düzenlenen eğitimler ve online seminerlere bugüne kadar 1,8 milyon kişi katıldı. 60 adet web seminer Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Tarım Orman Akademisi alt yapısı sanal sınıfların oluşturulabilmesine, canlı dersler verilebilmesine uygun hale getirilerek katılım belgeli/sertifikalı eğitimlere başlandı.

Sertifikalı eğitim konularının çeşitlendirilerek sayının artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Canlı derslerle beraber mekan sınırlaması da ortadan kalkmış olacak. Böylece eğitime katılmak isteyen herkes istediği yerden dersleri takip etme imkanına kavuşmuş olacak.

Tarım Orman Akademisi eğitim kategorileri yeniden düzenlendi, sisteme dahil edilen eğitimlerin görselleri, özetleri ve benzeri içerikleri bir format doğrultusunda hazırlandı. Önceden yüklenmiş olan eğitimlerin içerikleri de bu doğrultuda yenilendi.

Toplamda bin 387 eğitici bulunuyor

2020 yılı sonu itibarıyla 5 bin 900 olan kayıtlı kullanıcı sayısı yaklaşık 9 kat artarak 2022 yılı Haziran sonu itibarı ile 55 bin 945'e ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapan teknik personel ve akademisyenlerden konusunda uzmanlık alanlarına göre bir eğitici havuzu oluşturuldu. Bununla birlikte Yüksek Öğretim Kurumu aracılığı ile üniversitelerden 150 akademisyen ve eğitim konularını içerir bilgiler de eğitici havuzuna ilave edildi. Toplamda bin 387 eğiticinin bulunduğu Tarım Orman Akademisi'ne yeni katılımlarla sayının artması planlanıyor.

Tarım Orman Akademisi; üreticiler, tüketiciler, sektörde serbest çalışan herkesin kariyerine katkı sağlayacak sertifikalandırma alt yapısına kavuşturuldu. Böylece sürekli ve kalıcı bir eğitim modeli sağlanmış oldu. Akademi portalı ile bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı ve diğer kaynakların tarımsal yayımda kullanılmasını sağlayarak sektördeki paydaşların zaman ve mekandan bağımsız olarak tarımsal bilgiye ulaşmaları sağlanıyor. Tarım Orman Akademisi'nin toplumun her kesimine hitap etmesi için çalışmalar sürdürülürken, gelen talep ve öneriler doğrultusunda tarıma ve ormana dair her tür içerik bünyesine alınıyor.

Bakan Kirişci'den davet

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini bildirdi. Bilgi çağının dünyayı küçük bir köye dönüştürdüğüne dikkati çeken Kirişci, "Biz de çağın gereklerine uygun hizmetlerimizi düzenliyoruz. E-Devlet portalında en çok hizmet sunan bakanlıların başında geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım Orman Akademisi ile tarım, gıda, hayvancılık, orman ve su ürünleri gibi alanlardaki içeriklere ulaşılabileceğini vurgulayan Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkelerin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan bilgiye ulaşmanın yolu da şüphesiz eğitimden geçmektedir. Eğitimsiz toplumlara ne bilgiyi aktarabilirsiniz ne de onların bilgiyi kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bakanlık olarak başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm sektör üreticilerimizin bilgiye ulaşmalarına büyük önem veriyoruz. Akademimiz bu açıdan çok kıymetli. Bütün çiftçi ve üreticilerimizi akademimizden faydalanmaya davet ediyorum." - ANKARA