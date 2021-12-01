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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: "Biz en başta kaçak avcılığı önledik" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: "Biz en başta kaçak avcılığı önledik"

01.12.2021 13:44
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: "Biz en başta kaçak avcılığı önledik"

Beykoz'da AK Parti İstanbul Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Balıkçı Reisleri Buluşması" programı düzenlendi.

Beykoz'da AK Parti İstanbul Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Balıkçı Reisleri Buluşması" programı düzenlendi. Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da katıldı. Programda konuşan Özkaldı, " Biz en başta kaçak avcılığı önledik. Küçük balıkçılarımız, kıyı balıkçıları, bizim en öncelikli balıkçılarımız olarak sektörde yeri olan sizlerle son üç yılda 60 milyon TL'den fazla hibe takip ödemesi yapıldı." dedi.

AK Parti İstanbul Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Balıkçı Reisleri Buluşması" programı gerçekleştirildi. Beykoz'da düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Gıyaseddin Gergin ve Cahit Altunay, Tarım ve Orman Bakanlığı Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, sektör temsilcileri ile balıkçı esnafı katıldı. Beykoz, Sarıyer ve Adalar balıkçı esnaflarının yer aldığı programda; Türkiye'de balıkçılığın gelişmesi için gerçekleştirilen yatırımlar, deniz ve çevre temizliği için yapılan çalışmalar, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler, balıkçı esnaflarına verilen destekler ile ilgili bakanlık tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Öte yandan balıkçıların sorunları, talepleri ve önerileri dinlendi.

"Biz en başta kaçak avcılığı önledik"

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Balıkçılık ve su ürünleri konusunda bakanlık olarak neler yapıyoruz? Çok kısa onların üzerinde geçecek olursak, geçen sene 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda bir revizyon yaptık. Hakikaten talepler vardı, büyük çözülmesi gereken konular vardı. Burada masaya yatırıldı. Yine sektörle üst düzey balıkçılıkla, su ürünleri ile ilgili kim varsa, paydaşlarımızla bir araya gelindi, tartışıldı ve güzel bir kanun ortaya çıktı. Bununla ilk başta kaçak avcılık gündemdeydi. Belki kısa bir süre için belli bir kesim çok kısa bir süre kazanç sağlasa veya öyle gözükse bile uzun vadede baktığımızda bunu ne insanlığımıza, ne ticaretimize ne de devlet olarak bizlere faydası olmadığı gibi önlenmesi zor haller meydana gelir. Dolayısıyla biz en başta kaçak avcılığı önledik. Küçük balıkçılarımız, kıyı balıkçıları, bizim en öncelikli balıkçılarımız olarak sektörde yeri olan sizlerle son üç yılda 60 milyon TL'den fazla hibe takip ödemesi yapıldı. Tabii Başkanımız da bahsetti son zamanlarda en büyük gündem oralarda özellikle Marmara Denizi müsilajı ile ilgili. Bizler de bakanlık olarak bu musilaj eylem planları çerçevesinde koordinasyon kurulunda bizzat hemen hemen her ay sadece müsilajı konuşuyoruz. İlk aldığımız tedbirlerin başında da yine küçük balıkçılara verilen desteğin iki katına çıkmış olmasıdır" dedi.

"Marmara'nın en büyük sorunu gereksiz çok fazla avcılık"

Programa katılan konuklardan Ahmet Celal Şen, "Her şeyden önce başta Cumhurbaşkanımıza, değerli büyüklerimize, böyle bir organizasyon yapılmasına vesile oldukları için ve biz de hatırlayıp buraya davet ettikleri için minnettarız. Bunun dışında balıkçılığın bir çok sorunu var. Defalarca dile getirmeye çalıştık. Hep düzeleceğiz diye ümit ettik. Balıkçının en büyük sorunu öncelikle barınma yerleri, sonra Marmara'nın en büyük sorunu başta bizi cezalandırma diye düşündüğümüz müsilajdı. Tabii ki bu boş çıktı. En büyük sorunu gereksiz ve çok fazla avcılık. Örneğin biz Adalar bölgesinde bir Kültür Varlıkları Alanı istiyoruz. Yani buraya hiçbir av istihsal vasıtası girmesin istiyoruz" diye konuştu.

"Stoklara zarar veren avcılığın biraz daha kontrollü olmasını isteyeceğiz"

Sorunlarını dile getireceklerini söyleyen Ramzan Özkaya ise, "Sorunlarımız çok, çünkü denizlerimiz de gittikçe stoklarda bir erime var. Biz de bu stoklarımızın erimesini durdurmak için görüşlerimizi burada dile getireceğiz. Öncelikle biz burada misine ağını isteyeceğiz. Balık boylarının aynı kalmasını aşağıya düşürmemesini isteyeceğiz. İkincisi de stoklara zarar veren avcılığın biraz daha kontrollü olmasını isteyeceğiz. Bizim hedefimiz gelecek nesillerimize bol bereketli bir deniz bırakmak" diye konuştu. - İSTANBUL

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: Biz en başta kaçak avcılığı önledik
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: Biz en başta kaçak avcılığı önledik
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: Biz en başta kaçak avcılığı önledik
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: Biz en başta kaçak avcılığı önledik
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: Biz en başta kaçak avcılığı önledik

Akif Özkaldı, İstanbul, AK Parti, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: 'Biz en başta kaçak avcılığı önledik' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: "Biz en başta kaçak avcılığı önledik" - Son Dakika
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