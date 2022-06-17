Tiryaki ve Karacabey'e Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de eşlik etti.

Kaynak: AA

Veysel Tiryaki, Karacabey, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, endüstriyel plantasyon sahasını gezdi - Son Dakika

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