Tarım ve Orman Bakanı, 295 milyon TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktarıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı, 295 milyon TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktarıyor

Tarım ve Orman Bakanı, 295 milyon TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktarıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik olarak 295 milyon 531 bin Türk Lirası tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bu ödeme su ürünleri yetiştiricilerine 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat-baklagil ve dane mısır yetiştiricilerine 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteğine 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteğine 34 milyon 115 bin 740 lira ve kırsal kalkınma desteğine 19 milyon 373 bin 935 lira olarak dağıtılacak.

16.02.2024 20:38
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "295 milyon 531 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "295 milyon 531 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.

Tarımsal destekleme ödemesi su ürünleri yetiştiricilerine 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat-baklagil ve dane mısır yetiştiricilerine 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma desteği 19 milyon 373 bin 935 lira olarak kullanılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı, 295 milyon TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilere aktarıyor - Son Dakika

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