Tarım ve Orman Bakanı: Sulamaya açılan arazi miktarını 7,23 milyon hektara çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı: Sulamaya açılan arazi miktarını 7,23 milyon hektara çıkarmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı: Sulamaya açılan arazi miktarını 7,23 milyon hektara çıkarmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yapılacak yeni yatırımlarla sulamaya açılan arazi miktarını 7,23 milyon hektara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. DSİ tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazilerinin yüzde 80'ine karşılık gelen 7,1 milyon hektar arazi sulamaya kavuştu. Yumaklı, sulama yatırımlarının tarım sektörüne hizmet sunmanın yanı sıra diğer sektörlere de itici bir güç olduğunu belirtti.

11.06.2024 10:15
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yapılacak yeni yatırımlarla sulamaya açılan arazi miktarını 7,23 milyon hektara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınmayla birlikte gıda arz güvenliğinin sağlanması için sulama yatırımlarına hız verdi.

DSİ tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazilerinin yüzde 80'ine karşılık gelen 7,1 milyon hektar arazi sulamaya kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, dünya nüfusunun artmasıyla temiz ve güvenli gıdaya olan talebin hızla yükseldiğini belirtti.

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan kuraklıklarla suyun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha müşahede edildiğine dikkati çeken Yumaklı, "Gelinen noktada tarıma ve suya bağlı gıda güvenliği ve arzı en önemli konumuz haline gelmiştir. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Sulama ile daha çeşitli, daha fazla ve kaliteli üretim yapabilmek mümkündür." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Türkiye'nin tarım arazilerinin yaklaşık 24 milyon hektar olduğunu, teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarının 8,5 milyon hektar olarak belirlendiğini aktararak, 2023 yılı itibarıyla teknik ve ekonomik olarak sulanabilir arazinin yüzde 80'ine karşılık gelen yaklaşık 7,1 milyon hektar arazinin sulamaya açıldığını vurguladı.

Bu yıl 65 sulama tesisi hizmete sunulacak

Kuru tarım yapılan alanlardaki kısıtlı bitki deseninin, geliştirilen sulama projeleri ile çeşitlilik gösterdiğine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sulanan alanlardaki üretim değeri artışı ve gayrisafi milli zirai gelir, projesiz duruma göre yaklaşık 5 kat artış göstermektedir. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmekte bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir. Bakanlığımızın köklü kuruluşu DSİ Genel Müdürlüğümüz 2024 yılında da sulama yatırımlarına hızla devam edecektir. Bu yıl içinde 65 adet sulama tesisi, 23 adet toplulaştırma projesini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. 2024 yılında yapılacak yatırımlarla, sulamaya açılan alanı 7,1 milyon hektardan 7,23 milyon hektara, toplulaştırması tamamlanan alan miktarını 7,3 milyon hektardan 7,9 milyon hektara yükseltmeyi hedefliyoruz."

Yumaklı, Konya Ovası 1,2,3 sulamaları ikmali, Çorum Koçhisar sulaması 2. kısım, Samsun 19 Mayıs Barajı sulaması, Diyarbakır Silvan Kuruçay Barajı sulaması ve Kayseri Bünyan Elbaşı-Karadayı sulaması projelerinin bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı: Sulamaya açılan arazi miktarını 7,23 milyon hektara çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika

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