Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

05.08.2022 10:20
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 60 milyon 516 bin 754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktaracaklarını bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 60 milyon 516 bin 754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "60 milyon 516 bin 754 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.Bakan Kirişci'nin paylaştığı tabloya göre; kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 34 milyon 84 bin 579 TL, uzman eller proje desteği 13 milyon 521 bin 975 TL, et regülasyonu desteği 8 milyon 455 bin TL, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği 4 milyon 455 bin 200 TL olarak ödenecek.


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz - Son Dakika

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