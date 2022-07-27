Bakan Kirişci, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü

27.07.2022 17:43
Bakan Kirişci, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Moldova ile tarım alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik somut eylemler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için imkan ve potansiyelimiz mevcut." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Moldova ile tarım alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik somut eylemler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için imkan ve potansiyelimiz mevcut." dedi.

Kirişci, Moldova Ekonomi Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı Sergiu Gaibu ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ile bakanlık toplantı salonunda görüştü.

Moldova ile Türkiye arasında her düzeyde yakın temas ve iş birliği olduğunun altını çizen Kirişçi, iki ülke arasında ilişkilerin her alanda daha da geliştirebilmesi için ortak bir siyasi iradenin mevcut bulunduğunu söyledi.

Kirişci, üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini inandığına işaret ederek, "Moldova ile tarım alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik somut eylemler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu gibi üst düzey ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inancım tamdır. Ticaret hacmimiz 410 milyon dolardan 833 milyon dolara yükselmiştir. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için imkan ve potansiyelimiz mevcut. Ülkelerimiz arasında 2021 yılında 833 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin yaklaşık yüzde 41,6'sını tarımsal ürünlerin ticareti oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, iki ülke arasında ormancılık ve tarımsal Ar-Ge alanlarında iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların artacağını vurguladı.

Gaibu da bütün dünyanın krizle mücadele ettiği bir dönemde iki ülke arasında iş imkanlarının gelişmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bugün temelini artığımız diyaloglar iki ülke arasındaki ticaretin daha da artacağının bir işaretidir. Ülkelerimiz arasında ticaret kotaların artırılması her iki ülke için daha iyi olacaktır. Türkiye'nin tarım alanında uzman olduğunu biliyoruz. Her alanda iş birliği yapmaya açığız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Moldova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, Moldova Ekonomi Bakanı Sergiu Gaibu ile görüştü - Son Dakika

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