Bakan Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev ile görüştü Açıklaması

29.07.2022 15:22
Bakan Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev ile görüştü Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Muhammed Abidine Maiev ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Muhammed Abidine Maiev ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika kıtasına verdiği öneme değinerek, "Ortak tarihsel, kültürel ve toplumsal değerlerle bağlı olduğumuz Afrika'dan edindiğimiz kazanımlar kardeşliktir ve sevgidir. Bu nedenle Afrika bizim en fazla önem verdiğimiz kıtaların başında gelmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Moritanya arasındaki ilişkilerin oldukça eskiye dayandığını belirten Kirişci, "2010'da dönemin Cumhurbaşkanının ülkemizi ziyareti ve sonrasında karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla ilişkilerimiz bir parça da olsa ivme kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, Moritanya ile ticari ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "2008'de 22 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimiz, 2012'de 115 milyon dolara, 2021'de 686 milyon dolara yükselmiştir. Bundan memnuniyet duymakla birlikte bunu yeterli görmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Moritanya'da çok sayıda Türk balıkçının faaliyette bulunduğunu ve Türk yatırımcıların ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağladığını kaydeden Kirişci, Türk balıkçılarının karşılaştıkları sorunların çözümü için Bakan Maiev'den destek istedi.

"Balıkçılık konusunda daha girişken olmalıyız"

Kirişci, iki ülke arasında 2018'de imzalanan balıkçılık alanındaki iş birliği anlaşmasının Moritanya'daki onay sürecinin tamamlanamaması nedeniyle yürürlüğe giremediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevcut koşullar göz önüne alındığında, anılan anlaşmanın yürürlüğe girmesini beklemeden Balıkçılık ve Balık Yetiştiriciliği Ortak Komisyonu'na işlerlik kazandırmak her iki tarafın da menfaatine olacaktır. Balıkçılık konusunda biraz daha girişken olmamız gerekir. Balıkçılığı ilişkilerimizin daha ileriye götürülmesinde kullanmak zorundayız. Bu konuda özel sektörün yatırımları var ama biz de devlet olarak bu işi geliştirmek için çalışıyoruz."

Konuk Bakan Maiev de Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine kendilerinin de büyük önem verdiğini söyledi.

Maiev, "Moritanya'da Türk bayrağının dalgalanması bizim halkımız için bir mutluluk kaynağıdır." dedi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Balıkçılık, Moritanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

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