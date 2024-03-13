Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Mera Islahı Projesi kapsamında yem bitkileri tohumu ve sıvat dağıtım törenine katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mera Islahı Projesi kapsamında yem bitkiler tohumu ve sıvat dağıtım törenine katıldı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin Gürpınar, Gevaş ve Tuşba seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret etti. Ardından Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yem bitkiler tohumu ve sıvat dağıtım törenine katılan Bakan Yumaklı, 23 kırsal mahalledeki yetiştiriciye 30 ton yonca, 25 ton korunga tohumu, 160 ton gübre ve bin 250 adet sıvat dağıtımını gerçekleştirdi.
"Van önemli hayvansal üretim merkezlerimizden biridir"
Burada açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'da Tarımsal Araştırma Enstitüsünün daha önce olmamasının bir eksiklik olduğunu belirtti. Van'da kurulan Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 5 şehre 8 konuda ar-ge çalışması yapacağını ifade eden Bakan Yumaklı, "Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tarımsal üretim ve gıdayla alakalı konularda geleceğe dönük problemler ve çözümlerini ilişkin araştırmalar yürütecektir. Van önemli hayvansal üretim merkezlerimizden biri ancak halihazırdaki potansiyeli maalesef istediğimiz düzeyde değildir. Dolayısıyla bizler bu 5 yıllık hayvancılık yol haritamızda da belirttiğimiz gibi özellikle küçükbaş hayvan sayımızın artırılması konusunda hem verimin hem de kalitenin artırılması konusunda son derece kararlıyız" dedi.
3 milyar TL yatırımla hayata geçirecekleri Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulama Projesinin ihalesini 2023 yılında yaptıklarını hatırlatan Yumaklı, "İnşallah ilk kazmayı vurup barajın inşasını en kısa sürede tamamlayacağız. Bizim AK Parti hükümetleri olarak en büyük özelliğimiz bir işe başladığımızda onun uzun süreler almamasıdır. İnşallah barajın açılışını da Cumhurbaşkanımızla beraber yapma bahtiyarlığını yaşamış oluruz. Bu proje 50 bin dekar alanın sulanmasını sağlayacaktır. Türkiye'de en çok mera ıslahının yapıldığı ildeyiz. Şu anda 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilerimize 30 ton yonca, 25 ton korunga tohumu, 160 ton gübre ve bin 250 adet sıvat dağıtımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
Bakan Yumaklı, daha sonra beraberindekilerle Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde küçük işletme ziyareti gerçekleştirdi. - VAN
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