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75 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika

75 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarda olacak

Son Güncelleme: 20.10.2023 12:07

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75 milyon 877 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Çiftçinin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı 75.8 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını müjdeledi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bireysel sulama, kırsal kalkınma, uzman eller, sertifikalı tohum üretimi projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Hesaplara aktarılacak ödemeler şöyle:

75 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 75 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 75 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarda olacak - Son Dakika
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