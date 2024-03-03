Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz bugün Murat Kurum'u misafir ettik. Ancak 31 Mart'ta şehrin emini olarak anahtarını vereceğiz. Ondan sonra biz misafir olacağız." dedi.
Yumaklı, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Büyük Kastamonulular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un kadim bir şehir olduğunu belirtti.
"(İstanbul) Hepimizin iş, AŞ bulduğu, çocuklarımızın okuduğu, bizlere yurt olan yerdir. Yurt olan şehirdir." ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
"İstanbul'da ikinci sırada nüfusu olan Kastamonuluların çok büyük bir görevi ve vebali var. Ben size Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle bir selamını ileteyim. Benim üzerimde kalmamış olsun. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle selamı var. Şimdi sözü sahibine bırakmak üzere en uçtan bu uca kadar bütün kardeşlerimden bir söz isteyeceğim. 31 Mart için, Murat Kurum için, Kastamonu için buradan bütün eşimizi, dostumuzu arıyoruz ve oradaki AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş da aynı şekilde gerçek belediyecilik konusunu, AK Parti'nin vizyonunu, misyonunu uygulamak üzere aynı şekilde eşimizi, dostumuzu arıyoruz. Biz bugün Murat Kurum'u misafir ettik. Ancak 31 Mart'ta şehrin emini olarak anahtarını vereceğiz. Ondan sonra biz misafir olacağız."
Etkinliğe, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Murat Kurum'u misafir ettik, ama 31 Mart'ta anahtarını vereceğiz' - Son Dakika
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, meslek komitesi üyeleriyle bir araya gelerek sektörleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Toplantıda, kara, hava, deniz yolu ile yolcu, yük, petrol ve kargo taşımacılığı faaliyetleri, kuryelik, depolama, antrepo, gümrük komisyonculuğu, müşavirlik vb. hizmetler, motorlu ve motorsuz taşıtların üretim ve satışı, oto yedek parçalarının üretim ve satışı, servis ve bakım hizmetleri faaliyetleri ile enerji, yakacak maddeleri, akaryakıt, doğal gaz, madeni yağ ve benzerinin üretimi, iletimi ve satışıyla iştigal eden DTO üyeleri yer aldı. Başkan Erdoğan, üyelerin yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılımını teşvik etti ve bu yıl düzenlenecek 25 farklı fuar için organizasyon yapıldığını belirtti.
Küresel boyuttaki ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de de son dönemde kırmızı et fiyatlarına art arda zamlar gelirken İstanbul Güngören'de özel bir işletmenin yaptığı indirim kapıda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. 448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında oluşan kuyruğa ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ankara'ya sebze ve meyve girişini sağlayan Toptancı Hali'ni ziyaret ederek hal esnafına hayırlı işler diledi.
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