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Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılı boyunca 103 bin denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılı boyunca 103 bin denetim gerçekleştirdi

Ankara Tarım Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, sektör denetimlerinde Ankara'da 30 bin civarında denetim gerçekleştirdiklerini, 2023 yılı geneline baktıklarında ise 103 bin civarında denetim gerçekleştirdiklerini belirtti. Denetimlerde birçok üründen numuneler alınarak laboratuvarlarda test edildi. Yapılan denetimler sonucunda 6 bin 400 uygunsuzluk tespit edildi ve işletmelere 30.6 milyon lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılı boyunca 103 bin denetim gerçekleştirdi
27.12.2023 - 23:51,
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılı boyunca 103 bin denetim gerçekleştirdi

ANKARA - Ankara Tarım Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, sektör denetimlerinde Ankara'da 30 bin civarında denetim gerçekleştirdiklerini, "2023 yılı geneline baktığımız zaman 103 bin civarında denetim gerçekleştirdik" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala Ankara Tarım Orman il Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 320 kişilik bir ekiple yıl boyunca sürdürdüğü denetimlerine devam etti. Bu kapsamda bir zincir markette yapılan denetimlerde; et, süt, yumurta, alkollü ve alkolsüz içecekler başta olmak üzere bir çok üründen laboratuvar da test edilmek üzere numuneler alındı. Ekipler bir restoranın mutfağında devam ettirdiği denetimlerde test edilmek üzere numuneler alındı.

Yapılan denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Tarım Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Bakanlığımız tarafından yıl boyunca devam eden gıda denetimlerini, yeni yılın yaklaşması sebebi ile belli sektörlerde denetimlerin sıklığını arttırdık. Özellikle alkollü, alkolsüz içeceklerde, kuruyemiş, et ve süt ürünleri grubunda daha fazla bir tüketim oluyor. Hem bu ürünlerin satış noktalarında hem toplu tüketim yerlerinde yoğunlaştırılmış denetimleri 81 ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler yılbaşı akşamına kadar devam edecek. Özellikle denetimlerde işletmelerin asgari teknik ve hijyenik koşulları, fiziki koşulları, ürünlerin izlenebilirliği, nereden geldiği, çalışanların hijyen belgesi, ürün etiket bilgileri olmak üzere gıda mevzuatı çerçevesinde denetçilerimiz değerlendirmeler yapıyorlar. Ürünün içeriğini kontrol etmek amacıyla da ürünlerden numuneler aldık" dedi.

"2023 yılı geneline baktığımız zaman 103 bin civarında denetim gerçekleştirdik"

Sektör denetimlerinde Ankara'da 30 bin civarında denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Korkmaz, "2023 yılı geneline baktığımız zaman 103 bin civarında denetim gerçekleştirdik. Yaptığımız denetimler de 6 bin 400 civarında uygunsuzluk tespit ettik. Bu uygunsuzluklar, numune, iş yerlerinin temizlik koşulları, çalışanlarının hijyen belgesinin olmaması, etiket uygunsuzluğu gibi uygunsuzluklardı" şeklinde konuştu.

"İlimizde işletmelere 30.6 milyon lira para cezası uygulandı"

3750 civarında üründen numune aldık. Bunlar Bakanlığımızın yetkili laboratuvarlarında analiz edildi. Yapılan analiz sonuçlarında ilimizde 320 civarında uygunsuzluk tespit edildi. İlimizde işletmelere 30.6 milyon lira para cezası uygulandı. Ayrıca 33 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İHA
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