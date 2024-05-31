Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Milyon TL Tarımsal Destekleme Ödemesini Çiftçilere Aktaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Milyon TL Tarımsal Destekleme Ödemesini Çiftçilere Aktaracak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Milyon TL Tarımsal Destekleme Ödemesini Çiftçilere Aktaracak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yapılacak olan 30 milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Ödemeler, hububat, baklagil ve dane mısır desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot ve gübre desteği gibi farklı kategorilerde gerçekleştirilecek.

31.05.2024 20:23
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Milyon TL Tarımsal Destekleme Ödemesini Çiftçilere Aktaracak - Son Dakika

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