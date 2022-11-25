Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin dört gözle beklediği haberi verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakanlık, destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Çiftçiye toplamda 83 milyon 943 bin liralık ödeme yapılacak. Bakanlığın paylaşımında, "83 milyon 943 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." denildi.
Yapılan desteklerin içerikleri şöyle:
İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:
Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakanlığı, 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Çiftçilere 84 milyon liralık destek hesaplara yatırılmaya başlandı - Son Dakika