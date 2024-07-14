Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan avlanma kararları - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan avlanma kararları

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu, 2024-2025 dönemine ilişkin avlanma kararlarını Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Kararlara göre, avlanma bölgeleri, türler, süreler ve limitler belirlenirken yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel farklılıklar dikkate alındı. Avcılar, belirtilen kurallara uymayan ve yasaklara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemle karşı karşıya kalacak.

14.07.2024 09:13
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Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2024-2025 dönemine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri belirlendi.

Bıldırcın ve üveyik avı, Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta ve Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da 31 Ağustos'ta başlayacak ve 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Kum kekliği, kınalı keklik ve çilkeklik avı ise bölgelere göre 26 ve 30 Ekim'de başlayıp 19 ve 26 Ocak 2025'te sona erecek.

Sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 19 ve 26 Ekim'de başlayacak ve 2 Mart 2025'te sona erecek.

Yaban tavşanı ve tilki avı, 12 Ekim 2024-26 Ocak 2025, yaban domuzu ve çakal avı ise 10 Ağustos 2024-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılabilecek. Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı 10 Ağustos'ta başlayacak.

Belirten av başlangıç tarihleri bazı bölgelerde bir kaç gün geç başlayabiliyor.

Bir avcı gün içinde 10'dan fazla bıldırcın, 3'er adetten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç ve sakarca, 6'dan fazla tahtalı, kaya güvercini, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 4'ten fazla sakar meke avlayamayacak.

Zehirli veya uyuşturucu yem ve ilaç gibi malzemeler avlanmada kullanılamayacak.

Kararlara, yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlerle ilgili yasal işlem yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan avlanma kararları - Son Dakika

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