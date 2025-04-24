Tarım ve Turizmde Sürdürülebilir İşbirliği

Antalya'da tarım ve turizm sektörleri arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir iş birliği adımı atıldı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında "Antalya Tarım ve Turizm Entegrasyon ve Sürdürülebilirlik Protokolü" imzalandı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen imza törenine Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak da katıldı. Protokole, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal ile Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu imza attı.

İki sektör, ortak sürdürülebilirlik vizyonu geliştirecek

Protokol ile birlikte Antalya'nın güçlü tarımsal üretim kapasitesi ve turizmdeki lider konumunun sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu çerçevesinde bir araya getirilmesi hedefleniyor. Yerel üretimin desteklenmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve turizmde sürdürülebilir kaynak kullanımının teşvik edilmesi protokolün temel amaçları arasında yer alıyor.

Protokol kapsamında, Antalya'da yerel tarım ürünlerinin turizm işletmelerinde daha fazla kullanılması sağlanacak. Ayrıca, su tasarrufu sağlayan kurakçıl peyzaj uygulamaları ile su verimliliği artırılacak. Turizm ve tarım faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmalar yapılacak. Bunun yanı sıra, kadın kooperatiflerinin desteklenerek tarım ürünlerinin turizm sektörüyle buluşturulması amaçlanıyor.

Yetkililer, söz konusu iş birliği ile hem tarım hem de turizm sektöründe katma değer oluşturulmasının yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerinin ön planda tutulacağını belirtti. - ANTALYA