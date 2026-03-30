Tarımda Verimlilik Artışı Kritik
30.03.2026 19:56
İTB Başkanı Kestelli, tarımın öneminin arttığını ve verimlilik artışının şart olduğunu belirtti.

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi açısından en kritik konulardan birinin tarımda verimlilik artışı olacağı açıkça görülüyor." dedi.

Borsanın mart ayı toplantısında konuşan Kestelli, ABD ve İsrail'in İran'a açtığı ve bölge ülkelerine de sıçrayan savaşta bir ayın geride kaldığını, bu büyük dramın bölgeye daha fazla yayılmadan, daha çok can kaybına yol açmadan, uluslararası hukuku daha fazla ayaklar altına almadan, küresel kurumları daha fazla yıpratmadan sona ermesini diledi.

TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı son çeyrek yıllık büyüme oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kestelli, "Türkiye ekonomisi 2025 yılında yaklaşık yüzde 3,6 oranında büyüdü. Bu oran, ekonominin büyümeye devam ettiğini gösterse de büyümenin yapısıyla ilgili bazı tespitler yapmamız ve tarımdaki son durumu ele almamız hayati bir konu olarak öne çıkıyor. 2025 yılında, büyümenin ağırlıklı olarak iç tüketim, hizmetler ve inşaat sektörü kaynaklı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kestelli, tarımın küçülmesi durumunda arzın azalacağını ve arz azaldığında fiyatların yükseleceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Son yıllarda gıda fiyatlarında yaşanan artışları sadece enflasyonla değil, tarımsal üretimdeki yapısal sorunlarla birlikte değerlendirmemiz gerekir. Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi açısından en kritik konulardan birinin tarımda verimlilik artışı olacağı açıkça görülüyor. Daha az suyla üretim, daha az maliyetle üretim, teknoloji kullanımı, dijital tarım uygulamaları ve verimlilik artışı gibi konuların daha fazla gündemimizde olması kaçınılmaz bir gereklilik. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor ancak tarım sektörü küçülüyor. Bu durum, tarımın ve gıda arz güvenliğinin önümüzdeki yıllarda çok daha stratejik bir sektör haline geleceğini gösteriyor. Bu nedenle tarımı artık sadece bir üretim sektörü olarak değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve stratejik bir alan olarak değerlendirmek ve daha dayanaklı hale getirmek zorundayız."

Türkiye'nin tarımsal üretimi destekleyen, dayanıklılığı artıran ve yerel sistemleri güçlendiren bir yaklaşım geliştirmek mecburiyetinde olduğunu belirten Kestelli, "Dışa bağımlılığı azaltmak, toprak sağlığını korumak ve yüksek katma değerli ürünler üretmek, bu sektörün önemini daha da artırıyor. Teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları, yerel üretim sistemlerinin güçlendirilmesi ile birleştiğinde, organik tarımın potansiyeli hızla artıracaktır. Gelecek dönemde, organik tarımın daha fazla desteklenmesi ve yaygınlaştırılması hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Çünkü organik tarım üreticilerimizin umut ışığıdır." dedi.

İzmir genelinde 2025 yılında 10 bin hektardan fazla alan zarar gördüğünü anımsatan Kestelli, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüyle imzalanan protokol çerçevesinde Buca'da 2.5 hektarlık bir alanda 2 bin fidanla "İzmir Ticaret Borsası 135. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturacaklarını belirtti.

Kestelli, yarın Dünya Kupasında mücadele edecek A Milli Futbol takıma başarılar diledi.

Kaynak: AA

