Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mayısta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Mayısta Arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,85, yıllık bazda yüzde 53,08 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,12 yükseldi. Tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,18 artış gösterdi. Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 50,35, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 71,59 yükseldi. Alt gruplarda tarımsal ilaçlar ve gübre en düşük artışı gösterirken, veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetler en yüksek artışı kaydetti. Aylık bazda enerji ve yağlayıcılar ile gübre ve toprak geliştiriciler en fazla düşüşü yaşarken, bina bakım masrafları ve tohum ile dikim materyali en yüksek artışı gösterdi.

19.07.2024 10:17
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,85, yıllık bazda yüzde 53,08 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,85, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,12 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,18 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 50,35, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,59 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar yüzde 23,98 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 28,75 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 133,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,09 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık en fazla düşüş gösteren alt gruplar yüzde eksi 2,04 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde eksi 0,93 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,29 ile bina bakım masrafları, yüzde 2,33 ile tohum ve dikim materyali olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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