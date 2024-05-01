Bitkisel ve hayvansal üretimde faiz indirimli kredi imkanı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitkisel ve hayvansal üretimde faiz indirimli kredi imkanı

Bitkisel ve hayvansal üretimde faiz indirimli kredi imkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimde faiz indirimli kredi desteği sağlayacak. Üreticiler, temel bitkisel ve hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredinin yüzde 70'ini ayni, yüzde 30'unu nakit olarak kullanabilecek. Ayrıca, hastalıktan ari işletmelere ve tarımsal AR-GE firmalarına da faiz indirimi sağlanacak. Yeni yatırımlar için kredi kullanımı ise uygunluk belgesi ile yapılacak.

01.05.2024 09:41
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Bitkisel veya hayvansal üretimde 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredinin yüzde 70'i ayni, yüzde 30'u da nakit olarak kullanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkça hazırlanan "Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üreticiler, temel bitkisel ve hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar (bu tutar dahil) yüzde 100 faiz indirimli kredinin yüzde 70'ini akaryakıt, veterinerlik hizmeti, yem, ilaç, aşı, gübre, tohum, fide ve benzeri tarımsal girdiler için ayni, yüzde 30'unu da nakit olarak kullanabilecek.

Üretim planlaması kapsamında üretim yapan üreticiler yüzde 20, Bakanlıkça yayımlanan tip sözleşmeler ile sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler ise yüzde 15 ilave faiz/kar payı indiriminden yararlanabilecek.

Hastalıktan ari işletmeler için, sağlık sertifikasına sahip bulunan ve bu sertifikayı alacak hayvancılık işletmelerine de yüzde 70-100 oranlarında faiz/ kar payı indirimi sağlanacak.

Yeni kurulacak seralar, kapalı bitkisel üretim üniteleri ve mantar üretim tesisleri ile meyve bahçeleri için Bakanlık birimlerince onaylanan uygunluk belgeleri ile kredi kullanımı yapılacak.

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı kapsamında, Bakanlık tarafından desteklenen proje sahibi, tarımsal AR-GE firmaları ile girişimciler yüzde 50 faiz/kar payı indirimli yatırım ve işletme kredi/finansmanı kullanabilecek.

Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullanılan, mikrobiyal gübre, aminoasit içeren organik gübre, organik ve organomineral gübre, biyogaz atığından üretilen fermente gübre üretim tesis ve yatırımları biyo-tarım yatırımları konusunda kredi/finansmanından yararlandırılabilecek.

Yeni yatırımlar için kullandırılacak kredi/finansmanlarda, tarım dışı ve/veya tarımsal yapı izinlerinin alınmış olması şartı aranacak.

"Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere, tarımsal üretimin devamlılığı ve özellikle stratejik ürünlerde gıda arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik desteklemelerde bulunduklarını hatırlattı.

Bu desteklerin yerinde, anlamlı ve üreticilerce ciddi anlamda hissedilebilir olmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarımsal üretimde dünyada söz sahibi ülkelerden biri olarak, bu niteliğimizi sürdürmek adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu minvalde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 29 Aralık 2023 tarihli 8038 ve 8039 sayılı Cumhurbaşkanı kararları kapsamında, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde Ziraat Katılım Bankası AŞ, TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi/finansmanı ile ilgili teknik esaslar belirlendi. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Yumaklı, planlı üretimin sağlam bir zemine oturtulmasında tarımsal desteklerin önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Tarımsal üretimde desteklerin yönlendirici rollerinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızla bir yandan üretimde yeni rekorlar kırarak gıda arz güvenliğimizin devamını sağlamayı diğer yandan da daha kaliteli ve verimli bir üretim yaparak tarımsal ihracatımızı daha üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bitkisel ve hayvansal üretimde faiz indirimli kredi imkanı - Son Dakika

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