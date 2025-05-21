TARİŞ'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

TARİŞ'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans müjdesi

TARİŞ\'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans müjdesi

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, üreticilere hem sevindirici bir haber verdi hem de önemli uyarılarda bulundu.

21.05.2025 10:24
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TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, üreticilere hem sevindirici bir haber verdi hem de önemli uyarılarda bulundu. Şen, son üç yıldır düzenli olarak kooperatiflere üzüm teslim eden ortaklara, Kurban Bayramı öncesinde 30 bin TL bayram avansı verileceğini açıkladı. Ödemelerin haziran ayı başında yapılacağını bildirdi.

TARİŞ Üzüm Birliği ve TARİŞ Alaşehir Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen ve üzümde kalıntı sorununun ele alındığı toplantı, Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

"Pazar elimizden kaymasın"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ferhat Şen, son 3 yılda düzenli olarak Kooperatife üzüm teslim eden üreticilere haziran ayı başında Kurban Bayramı öncesinde 30 bin TL avans verileceğini söyledi. Şen, bayram öncesi verilecek avansın müjdesini verdikten sonra kalıntı konusunda üreticileri uyardı. Kalıntının, dış pazarlarda Türk üzümünün itibarını zedeleyebileceğine dikkat çeken Şen, üreticilerden ruhsatsız ilaç kullanmamalarını ve kalıntısız ürün üretimine azami özen göstermelerini istedi.

Şen, "Alıcı ülkeler kalıntı ve yasaklı maddeler konusunda çok hassas davranıyor. Azalan pazarlarımızı tamamen kaybetmemek adına üreticilerimizi uyarıyorum. Pazar elimizden kayıyor. Bu yüzden işletme kapasitemizi artırdık. Pestisit ciddi bir sorun. Çalışmalarımız devam ediyor. Kooperatiflerimize laboratuvar kazandıracağız. Zorlanıyoruz ama birlikte başaracağız" dedi.

"Emekleri heba etmeyelim"

Toplantıya katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Öztürk, yasaklı aktif maddelerin kullanımı halinde ürünlerin imha edileceğini hatırlatarak, "Alıcı ülkeler artık kalıntı konusunda teyakkuzda. Üreticilerimiz ve bayilerimiz daha hassas olmalı. Bakanlığın kesin talimatı var; yasaklı madde bulunan bağların üzümleri imha edilecek. Yasaklı ürünler sürekli güncelleniyor. Bu konuda bilgilenmek şart. Sağlık hem üreticinin hem tüketicinin hakkı. Türk üzümü dünyada en kaliteli ve pahalı olarak satılıyor. Bu emeği heba etmeyelim. Buradaki üreticiler, burada olmayanlara da bilgi aktarmalı." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca yaş sebze ve meyve ihracatçıları Ali Uçak ve Cengiz Balık da söz aldı. Uçak ve Balık, dünya pazarındaki payın korunması için kalıntısız ve temiz üretimin şart olduğunu, aksi takdirde tüm sektörün zarar göreceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TARİŞ'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans müjdesi - Son Dakika

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