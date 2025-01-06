TARSİM 2022'de 3,2 Milyon Poliçe Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TARSİM 2022'de 3,2 Milyon Poliçe Düzenledi

Tarım Bakanı Yumaklı, TARSİM ile 10,5 milyar lira prim desteği ve 12 milyar lira hasar tazminatı sağlandı.

06.01.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 3,2 milyon poliçe düzenlendiğini belirterek, "Bu kapsamda 10,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı." dedi.

Yumaklı, AA muhabirine, TARSİM'in, çiftçilerin doğal afetlerden korunması ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olunması amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Tarım sigortalarının bitkisel ürün, sera, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, su ürünleri, arıcılık ve gelir koruma başlıklarında düzenlediğine işaret eden Yumaklı, "Geçen yıl TARSİM kapsamında 3,2 milyon poliçe düzenlendi, 10,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 12 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Böylece üreticilere 2024'te 22,5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödendi. Bu kapsamda 2006'dan günümüze kadar 27 milyon poliçe için 34,5 milyar lira devlet prim desteği sağlandı ve 33 milyar lira hasar tazminatı ödemesinde bulunuldu. Üreticilerimizin emeklerini korumaya devam ediyoruz." diye konuştu.

En fazla sigorta buğday, arpa ve ayçiçeğinde yapıldı

Yumaklı, geçen yıl en fazla TARSİM sigortasının sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat'ta yapıldığını bildirerek, "En fazla sigortalanan ürünler ise buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve mısır oldu." ifadesini kullandı.

Geçen yıl en fazla tazminat ödenen afetlerin başında 3,7 milyar lirayla dolu, 1,8 milyar lirayla hayvan ölümleri ve 1,7 milyar lirayla don hasarının geldiğini aktaran Yumaklı, bunları 303 milyon lirayla kuraklık, 286 milyon lirayla fırtına ve 260 milyon lirayla sel-su baskınının takip ettiğini söyledi.

Yumaklı, sigorta kapsamının, üreticileri dikkate alarak sürekli genişletildiğine işaret ederek, bu yıl TARSİM'de yer alan sigortaların kapsamlarında yenilikler yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Doğal Afetler, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARSİM 2022'de 3,2 Milyon Poliçe Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:53 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörünün enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
16:29 Ferdi Tayfur’un mezarına ziyaretçi akını Ferdi Tayfur'un mezarına ziyaretçi akını
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 12:50:46. #1.11#
SON DAKİKA: TARSİM 2022'de 3,2 Milyon Poliçe Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.