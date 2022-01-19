Üye Girişi
"TARSİM, 2022 yılında da büyüyecek" - Son Dakika

"TARSİM, 2022 yılında da büyüyecek"

19.01.2022 14:32
"TARSİM, 2022 yılında da büyüyecek"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, TARSİM'in 2022 yılında da büyüyeceğini belirtirken, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, TARSİM'in 2022 yılında da büyüyeceğini belirtirken, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 18 Ocak tarihinde, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Güvenli Hayat' programının konuğu oldu. Programda, Barış Ergin'in sorularını yanıtlayan Günal, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin 2021 yılını değerlendirerek, 2022 yılı yenilikleri ve beklentileri ile sistemdeki yeni teknolojik uygulamalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Müdür Serpil Günal'ın programdaki açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"2021 yılı, iklim değişikliğinin de etkisiyle şiddetini ve frekansını arttıran yangın, sel, kuraklık, dolu, fırtına, hortum ve deprem gibi afetlerin gölgesinde geçti. Doğal afetler, dünya için giderek daha büyük bir tehdit haline geldi. Bunun sonucunda, üretici ve yetiştiricilerimizin tarım sigortalarına yönelik farkındalığı ve eğilimi arttı. Tarım ve hayvancılıkta doğal afet ve iklim değişikliği risklerinden korunma noktasında, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, son derece başarılı bir uygulama örneği. Devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği modeli. Çiftçi odaklı bir Sistem.

Bizim hedefimiz, paydaşlarımızla birlikte, iklim değişikliğinin sonucunda global düzeyde yaşanan küresel ısınmaya karşı, tarımda en önemli risk yönetim araçlarından birisi olan sigorta hakkında üreticilerimizin algısını kuvvetlendirmek. TARSİM Sistemi'ni ülke genelinde daha fazla yaygınlaştırmak. Bu nedenle sürekli olarak sahadayız. Türkiye genelinde yer alan 16 Bölge Müdürlüğümüz, sürekli olarak sahada tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Tarım stratejik bir alan. Üretici ve yetiştiricilerimiz, toprağa, hayvana ve seraya yatırım yapıyor. Bu yatırımın karşılığını bekliyor. Doğal afetler artık hayatımızın bir gerçeği. Bu yatırımın güvence altına alınması ve korunması çok önemli. Bu nedenle üreticilerimizin vakit kaybetmeden TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurmalarını, tarım sigortalarını zamanında yaptırmalarını ve ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 550 bin adet ihbar aldık. Bitkisel Ürün Sigortası branşındaki ihbarlarda, don, dolu ve fırtına gibi sebepler ilk sırada yer aldı. Sigortalı üreticilere, don sebepli hasarlar için 989 milyon TL, dolu sebepli hasarlar için 395 milyon TL ve fırtına sebepli hasarlar için 77 milyon TL ödeme yapıldı.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ile dört mevsim iki mevsime düştü ve baharlar ortadan kalktı. Ilık geçen kışlar ve sıcak geçen yazlar yaşanıyor. Buna bağlı olarak ürünlerin fenolojik gelişimleri de değişiyor. Kuraklık da iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği en önemli afetlerden birisi. Geçtiğimiz yıl, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında Türkiye genelinde 83 binin üzerinde poliçe tanzim edildi. Sigortalı üreticilerden toplanan 24 milyon TL prim karşılığında 215 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Bu yıl kuraklık sigortasına yoğun bir ilgi söz konusu. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda, 2022 yılına özel olarak devlet destek oranı yüzde 60'dan yüzde 70'e yükseltildi. Yine 2022 yılına özel olarak, eşik verim oranı, yüzde 70'den yüzde 80'e yükseltildi. Bu doğrultuda, yılın başından itibaren 100 bin adede yakın poliçe düzenlendiğini ifade edebilirim.

Gelişmiş teknolojik analitik modellemeler, devlet destekli tarım sigortalarının operasyon süreçlerinin geliştirilmesinde ve tarife fiyatlarının oluşturulmasında kullanılıyor. Diğer yandan, üniversitelerimizle işbirliği halinde çeşitli projeler yürütüyoruz. Büyük veri, özellikle firmaların müşteri davranışlarını inceleyerek doğru kararlar almalarına ve stratejiler geliştirmelerine önemli katkılar sağlıyor. Bu sayede, alınacak kararların sonuçlarını önceden kestirebilmek mümkün olabiliyor. TARSİM, 15 yıllık bir Sistem. Ciddi anlamda veri birikimimiz bulunuyor. Bu verilerden anlamlı sonuçlar elde edebilmek için veri analizi ve analitik modelleme çalışmalarına başladık. Branş bazında proje çalışmaları yürütüyoruz. Bu projelerde, bir yandan alternatif tarife fiyatlandırma yöntemleri araştırırken, diğer yandan da risk skorlama ve operasyonel süreçlerin optimizasyonu ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz.

Sistem çerçevesinde teminat kapsamı her geçen yıl genişliyor. 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayınlandı. Yeni uygulamalar, 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Çok sayıda yeni uygulama devreye alındı, prim tutarlarında indirimler yapıldı. Primler üreticilerimizin ödeyebileceği düzeylerde. Örneğin, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda, hastalıkların hariç olduğu dar kapsamlı tarifede, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir sığır için yetiştiricinin ödeyeceği tutar 12 aylık dönemde sadece 55 TL. Aynı zamanda Gelir Sigortasını da devreye aldık. Şimdilik Konya ilimizin Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay İlçelerinde pilot olarak uygulanıyor. İlerleyen dönemlerde Konya ili ve sonrasında Türkiye genelinde uygulanmasına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Değişen dünya ile birlikte tüketici tercih ve alışkanlıklarında değişimler yaşanıyor. Bu değişimin ana mimarlarından birisi de teknoloji. Üretici yararı ve memnuniyeti doğrultusunda stratejilerimizi belirliyor ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme her zaman önceliğimiz oldu. Üreticilerimizin ve paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak üzere teknolojik tabanlı uygulamaları, ardı ardına TARSİM Sistemine kazandırmaya odaklandık. Özellikle salgın döneminde üretici ve paydaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çok sayıda uygulamayı devreye aldık. Anlaşılır ve yalın süreçler geliştirmeye çalıştık. Üreticilerimizin hasar ihbarlarını hızlı ve kolay bir şekilde dijital kanallar aracılığıyla yapabilmelerine olanak sağladık. Hayvan Hayat Sigortalarında risk inceleme ve hasar tespit çalışmaları, büyük işletmeler için, tesislere gitmeye gerek kalmadan uzaktan yapılmaya başlandı. Hasar tespit ve risk inceleme çalışmalarında da teknolojileri aktif olarak kullanarak pratik çözümler geliştirdik ve süreçleri kısalttık." - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Sigorta, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'TARSİM, 2022 yılında da büyüyecek' - Son Dakika Ekonomi


Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı         
17:42
Sokaktaki MOBESE kameralarına takıldılar! Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket hayran bıraktı Sokaktaki MOBESE kameralarına takıldılar! Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket hayran bıraktı         
17:35
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: "TARSİM, 2022 yılında da büyüyecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement