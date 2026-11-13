TARSİM, COP31'de yüzde 70'e varan devlet destekli tarım sigortasını anlattı - Son Dakika
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TARSİM, COP31'de yüzde 70'e varan devlet destekli tarım sigortasını anlattı

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TARSİM, COP31\'de yüzde 70\'e varan devlet destekli tarım sigortasını anlattı
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TARSİM, COP31 kapsamındaki panellerde tarım sigortalarının iklim risklerine karşı rolünü anlattı. Genel Müdür Bekir Engürülü, kar amacı taşımayan modelin yüzde 70'e varan devlet desteğiyle üreticinin gelir kaybını önleyen vazgeçilmez bir güvence olduğunu vurguladı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen panellerde tarım sigortalarının iklim risklerine karşı rolünü anlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından hayata geçirilen Sigorta Evi etkinliği kapsamında düzenlenen COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi'ne TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Melih Özbulut ile birlikte TARSİM heyeti katıldı.

Engürülü, TSB tarafından Mavi Bölge'de düzenlenen "Çiftçiyi ve Gıda Güvenliğini Korumak: İklim Risklerine Karşı Sigorta" ve Ziraat Bankasının ev sahipliğinde Yeşil Bölge'de gerçekleştirilen "Gıda Arz Güvenliği ve İklim Adaptasyonu" panellerinde konuştu.

Engürülü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde, Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası tarafından Yeşil Bölge'de düzenlenen "Sigorta, Emtia Piyasaları, Veri ve Sürdürülebilir Finans Yoluyla İklime Dayanıklı Gıda Sistemlerinin Yaygınlaştırılması" paneli ile Sigorta Evi etkinliği kapsamındaki "Gıda Güvenliği, Mavi Ekonomi ve Doğa Temelli Çözümler İçin Sigorta" panelinde TARSİM'i temsilen konuşmacı olarak yer aldı.

TARSİM heyeti, Sigorta Evi etkinliği kapsamında "COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi"nde de sigorta, reasürans ve medya temsilcileriyle ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşları standında ağırlayarak, tarım sigortacılığındaki güncel gelişmeleri paylaştı.

Açıklamada panellerdeki görüşlerine yer verilen Engürülü, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en modern risk yönetim aracı olan tarım sigortalarının, gıda güvenliğini korumak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve üreticilerin finansal dirençliliklerini artırarak gelir kaybını önlemek adına vazgeçilmez bir güvence olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir Devlet Destekli Tarım Sigortası modeline sahip olduğuna da dikkati çeken Engürülü, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle faaliyet gösteren sistemin kar amacı taşımadığını aktardı.

Engürülü, TARSİM'in aktüeryal dengeler ve sigorta prensipleri çerçevesinde çalışan, yüzde 70'e varan oranda devlet desteği ve değişen iklim risklerine karşı geliştirilen yeni güvenceler sunan, üretici odaklı bir model olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansTarımCOP31ÇevreSon Dakika

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