TARSİM'den Tarım Sigortaları Toplantısı

Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Çanakkale Biga'da Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı ve Temsili Hasar Ödeme Çek Töreni düzenledi.

TARSİM'den yapılan açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, üreticilerin çok kıymetli bir faaliyet yürüttüklerini ve Türkiye'de 86 milyonun besin ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, her zaman yanlarında olmaya ve her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

İklim değişikliğinin etkisiyle, doğal afetlerin arttığını ve bu nedenle tarım sigortasının üreticiler tarafından mutlaka yaptırılması gerektiğini aktaran Yıldız, gelecek yıl itibarıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde pek çok yeniliğin uygulamaya alınacağını ve yapılan tüm çalışmaların üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için olduğunu vurguladı.

Programda, Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürlü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ve Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da birer konuşma gerçekleştirdi.

Toplantının sonunda, bu yıl bitkisel ürünleri ve hayvanları zarar gören ve hasar ödemesi alan sigortalı üretici ve yetiştiricilere temsili hasar ödeme çekleri takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca, üretici ve yetiştiricilerin soruları da yanıtlandı.