TARSİM Ziyareti

Ekonomi

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç ve Başkan Yardımcısı Hasan Basri Lapacı, Tarım Sigortaları Havuzu'nu (TARSİM) ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, ziyaret çerçevesinde, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, sistemin yaygınlaştırılmasının ve geliştirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti. Bu noktada paydaş kurumlara da roller düştüğünü belirterek, ziyaretlerinden ötürü birlik temsilcilerine teşekkür etti.