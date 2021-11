Tarsus'ta vatandaşlara 7 ton limon dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla 7 ton limon dağıttı.

Tarsus Belediyesi ve hayırsever iş adamları işbirliğiyle organize edilen çalışmada ihtiyaç sahibi vatandaşlara halk marketler üzerinden 7 ton limon ücretsiz dağıtıldı. Her fırsatta ihtiyaç sahibi vatandaşları düşündüklerini ve o yönde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Görevi devraldığımız günden bugüne her fırsatta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çalışmalar yaptık. Bu kapsamda başlattığımız çalışmalarda bağışta bulunmak isteyen hayırsever iş adamlarına ulaşarak onlardan aldığımız desteği kendi personellerimizle çalışarak halk marketlerimiz üzerinden vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bugün bir hayırsever çiftçimizden aldığımız 7 ton limonun tamamını vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Daha önce de defalarca farklı ürünleri de dağıttık. Belediyemize ait atıl durumdaki arazilerimizi değerlendirip ekimini ve hasadını yaparak oradan elde ettiğimiz ürünleri de aynı şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde dağıttık. Bizler paylaşımcı ve sosyal belediyecilik anlayışımızla şehrin her köşesindeki insanımıza destek olmaya ve onlara hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bizler tabi ki belediyemizin bütçesi ve gücü dahilinde yardımları yapıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyen hayırsever çiftçimizi, iş adamlarımızı da destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Bugüne kadar belediyeden farklı farklı ürünleri ve yardımları alan vatandaşlar, Başkan Bozdoğan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - MERSİN