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Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak - Son Dakika

Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak

30.09.2021 11:22
Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak, System.String[]

Taşıt kiralama sektörünün hizmet standartlarını yükseltecek 'Araç Kiralama Danışmanı Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı'nın ikincisi ATSO'da yapıldı.

Taşıt kiralama sektörünün hizmet standartlarını yükseltecek 'Araç Kiralama Danışmanı Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı'nın ikincisi ATSO'da yapıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi ve sektörün talebi doğrultusunda araç kiralama iş kolunda, araç kiralama danışmanı olarak çalışanların yeterliliklerini belirlemek, çalışanların bilgi, beceri, yetkinliklerini ölçmek ve sektöre belgeli çalışan kazandırmak amacıyla düzenlenen 'Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlık Çalıştayı'nın ikincisinin ATSO'da gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Hizmet kalitesi artıracak"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, araç kiralama sektöründe hizmet standartlarını yükseltebilmek için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Araç kiralama sektörü iletişimden teknik bilgiye uzanan geniş bir alanda farklı bir uzmanlaşma gerektirmektedir. Ancak sektörde halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak otomotiv, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerden transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile çalışıldığını görüyoruz. Oysaki sektörde, sunulan hizmet kalitesi ve çalışanlar için belirli standartların olması gerektiği açıktır. Bu hedef doğrultusunda uygulamaya konan Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanacak olan ulusal yeterlilik çalışması, sektörde çalışma standartlarını belirleyerek, hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak olup, haksız rekabeti engelleyecektir" dedi.

"Çalışanların taşıması gereken temel kriterler belirlendi"

Söz konusu çalıştayın ikinci gününe katılarak sektörün sorunlarını dinleyen Başkan Davut Çetin, 46.Grup Meslek Komitesinin talebi ve ATSO'nun öncülüğünde gerçekleşen çalıştayla ilgili, "Bugün burada sektörde çalışanların taşıması gereken temel kriterler ve nitelikler belirlendi. Sektörde çalışanların mesleki yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde bu çalıştayın çıktıları kullanılacak. İnanıyorum ki; bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağının kalite ve kapasitesi artacaktır" diye konuştu.

Başkan Davut Çetin, Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 Ulusal Mesleki Yeterlilik çalışmasının sektörün görüşüne sunulacağını, gelen görüşlerle ulusal yeterliliğe son şeklinin verilip, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) onayına sunulacağını belirtti. Çetin, MYK'nın onayının tamamlanmasından ve yayınlanmasından sonra, ATSO MESEM'in Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmek için TÜRKAK akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme çalışmalarının da başlayacağını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak
Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak

Amasya Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Antalya, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak - Son Dakika Ekonomi


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