Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor - Son Dakika
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Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor

02.03.2022 12:04

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor Taşıt kredilerinde vade sayısı arttırılınca piyasada hareketlilik başladı Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlilik başladı.

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor

Taşıt kredilerinde vade sayısı arttırılınca piyasada hareketlilik başladı

KOCAELİ - Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlilik başladı. İkinci el araç fiyatlarında düşüşlerin olduğunu belirten oto galericiler, yaz döneminde hareketliliğin daha da artacağını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitinin artırıldığını duyurmuştu. Bu kapsamda, taşıt kredi limitleri ve vade sayısı da arttırılmıştı. Taşıt kredilerinde vade sayısının artırılmasının ardından ikinci el ve sıfır araç piyasasında hareketlenme başladı. Oto galericiler, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin artacağını söyledi.

"Araç ticaretinin çok hızlanacağını düşünüyoruz"

Yaz tatili dönemine gidildikçe araç satışlarının hızlanacağını kaydeden TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Aylık araç satışının, aracın tercih edilme durumuna bağlı oluyor. Özellikle otomatik vites araçların en uzun durma süresi 1 hafta veya 10 gün. Çünkü genelde insanlar o araçları okulda okuyan çocuklarına ya da eşlerine alıyorlar. En az elimizde 2-3 ay duran araçlarımız oluyor. 20 Aralık'tan önce esnaf arkadaşlarımızın almış olduğu araçlar hala ellerinde. Aylık satışımız en fazla 4 veya 5 oluyor. Şu anda satışların az olmasından dolayı 20 Aralık'tan önce aldığımız araçların çoğu elimizde duruyor. Mart aynının sonu ve nisan ayından itibaren kur korumalı paranın çözülmesi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve tatil döneminin geliyor olmasından dolayı araç ticaretinin çok hızlanacağını düşünüyoruz" dedi.

"Özellikle ikinci el araçlarda fiyat düşüşleri oldu"

İkinci el araç fiyatlarının düştüğünü söyleyen Batı, "Çip krizinden dolayı vatandaşlar otomobil bayilerine gittiklerinde araç bulamıyorlardı. Şu an azda olsa bayilere gittiklerinde araç bulabiliyorlar. Sıraya girerek en az bir ay sonra araçlarını teslim alabiliyorlar. Sıfır araçlarda araç kredisi var diyemeyiz. Zaten araç satışı az olduğu içinde gelen araçlar büyük oranda yeterli olabiliyor. Pandemi, döviz ve çip krizine bağlı olarak araç fiyatları yüzde 10-15 daha yüksekti. Bu yükseklik azalamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor
Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor

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Tragger, Aralık, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlik yaşanıyor - Son Dakika


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