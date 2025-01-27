Taşköprü\'de Sarımsak Dikim Sezonu Başladı

Ekonomi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının dikim sezonu başladı.

Taşköprü ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının yaşanmamasından dolayı sarımsak dikimi erken başladı. Çetmi köyünde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üreticiliği yapan Şahin Akdağ, "Taşköprü'ye bağlı Çetmi köyünde sarımsak üreticisiyiz. Sarımsaklarımızın bu mevsimde hava şartlarına, iklim şartlarına uygun olarak dikimini yapmak üzereyiz. Allah nasip ederse hemmuz ayının 10-15'i arası da hasat dönemiıs tamamlayacağız. Bu önümüzdeki dönem sulama işlemleri ve çapa işlemleri gerçekleştireceğiz. Sarımsakları işçilerimizle beraber el dikimi yaparak daha yüksek verim almayı hedefliyoruz. 2025 yılı sarımsak dikim sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

30 yıldır ilçede günlükçü başkanlığı yapan Aliye Güllü, "2025 yılı sarımsak sezonu bugün itibarıyla başladı. Hava şartlarından dolayı sarımsak dikim sezonu biraz erken başladı. En kaliteli dikim el ile olan dikim. Makine ile dikim yapan üreticilerimiz de var ama genel itibarıyla verimli olduğunu düşündükleri için üreticilerimiz el ile dikim yapmayı daha çok tercih ediyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet İpek, "Kastamonu Taşköprü'de 2025 yılı sarımsak üretimi rekolte beklentisinin 25 bin dönüm arazide 30 bin ton olmasını hedefleniyoruz. Taşköprülü üreticilerin sarımsak üretimi Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşılıyor. Taşköprü'de 4 bin aile geçimini sarımsak üretimi yaparak karşılıyor" dedi. - KASTAMONU