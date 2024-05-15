Tataristan'ın İİT üye ülkeleriyle ekonomik ilişkileri gelişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tataristan'ın İİT üye ülkeleriyle ekonomik ilişkileri gelişiyor

Tataristan\'ın İİT üye ülkeleriyle ekonomik ilişkileri gelişiyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Tataristan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinin geliştiğini belirterek, Mısır, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Türkiye ile yapılan ticaretin büyük ölçüde arttığını bildirdi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ise Türkiye ve Rusya'nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi olduğunu belirterek, Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2,9 milyar dolar olduğunu ifade etti.

15.05.2024 21:17
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Tataristan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinin geliştiğini belirterek, Mısır, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Türkiye ile yapılan ticaretin büyük ölçüde arttığını bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024"da Minnihanov, Rusya'daki büyükelçilerle bir araya geldi.

Minnihanov, burada yaptığı konuşmada, forumun ikili ilişkileri geliştirmek için "iyi bir gelenek" haline geldiğini belirtti.

Forumun İslami finans, girişimcilik, yatırım, lojistik, helal yaşam tarzı, diplomasi ve diğer birçok konuda oturumlar, tartışmalar ve yuvarlak masa toplantıları ile verimli geçtiğini ifade eden Minnihanov, Rusya ve İİT üye ülkelerinin dünyadaki birçok soruna karşı etkileşim halinde olduklarına dikkati çekti.

Minnihanov, Tataristan'ın Rusya'daki en çok sanayileşmiş ve yenilikçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu'nun toplantısının yaklaştığını anımsatan Minnihanov, toplantının Rusya'nın İslam dünyası ile etkileşiminin "aktif ve çalışan mekanizmalarından" biri olduğunu söyledi.

Minnihanov, Tataristan'ın İİT üye ülkeleriyle ekonomik ilişkilerinin geliştiğini belirterek, Mısır, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Türkiye ile yapılan ticaretin büyük ölçüde arttığını ifade etti.

"Rusya'daki Türk yatırımlarının üçte biri Tataristan'da"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya'nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi olduğunu belirterek, geçen yıl bu rakamın 56 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi hedefinin de yaklaşık 2,9 milyar dolar olduğunu belirten Bilgiç, "Rusya'daki Türk yatırımlarının üçte biri Tataristan'da bulunuyor. Biz, Tataristan'a 2,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptık." dedi.

Oturumda diğer ülkelerin büyükelçileri de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tataristan'ın İİT üye ülkeleriyle ekonomik ilişkileri gelişiyor - Son Dakika

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