TAV Havalimanları'na ASQ Ödülleri

24.02.2026 12:30
Ankara, İzmir, Tiflis ve Üsküp havalimanları, ASQ ödüllerine layık görüldü. Detaylar 2 Eylül'de.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Tiflis ve Üsküp havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) programı kapsamında ödüllere layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 2 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek ACI Customer Experience Global Summit (Müşteri Deneyimi Küresel Zirvesi) sırasında sahiplerine teslim edilecek.

ASQ kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı, Avrupa'da 5-15 milyon yolcu kategorisinde "En İyi Giden Yolcu Deneyimi" ve "En Keyifli Havalimanı" ödüllerini aldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı da aynı kategoride "En İyi Giden Yolcu Deneyimi" ile "En Kolay Havalimanı Yolculuğu", "En Keyifli Havalimanı" ve "En Temiz Havalimanı" ödüllerine layık görüldü.

Tiflis Havalimanı, Avrupa'da 2-5 milyon yolcu kategorisinde "En İyi Giden Yolcu Deneyimi" başta olmak üzere "En Adanmış Personele Sahip Havalimanı", "En Kolay Havalimanı Yolculuğu ", "En Keyifli Havalimanı" ve "En Temiz Havalimanı" ödüllerini aldı. Üsküp Havalimanı ise Avrupa'da "En Kolay Havalimanı Yolculuğu" kategorisinde ödül alan havalimanları arasında yer aldı.

Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları aynı zamanda, son 10 yılda birden fazla ASQ ödülü kazanan ve her yıl yalnızca 8 havalimanının kabul edildiği "ACI World Director General's Roll of Excellence" (ACI World Genel Direktörü Mükemmellik Onur Listesi) listesine girdi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından her yıl verilen ASQ - Havalimanı Hizmet Kalitesi Ödülleri, yolcu anketlerine dayanarak dünya genelinde havalimanlarının müşteri deneyimi performansını ölçüyor. 2006'da başlayan ASQ programına, 110'dan fazla ülkede 400'ün üzerinde havalimanı katılıyor.

"Geçen yıl 113 milyon yolcuya hizmet verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 8 ülkede işlettikleri 15 havalimanında yolcuların değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından izleyerek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl havalimanlarında 113 milyon yolcuya hizmet verdiklerine değinen Kaptan, şunları kaydetti:

"Yolcu memnuniyeti tüm operasyonlarımızın merkezinde yer alıyor. Dört havalimanımızın, doğrudan yolcu değerlendirmelerine dayanan ASQ ödülleri kapsamında dünyanın en iyi havalimanları arasında yer almasından mutluluk duyuyoruz. Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes'in dünyada süreklilik göstererek onur listesine girmesinden de gurur duyuyoruz. Yetkin insan kaynağımız ve 25 yılı aşan birikimimizle havalimanı işletmeciliğinde küresel ölçekte tercih edilen bir marka olarak çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Eylül, Üsküp, İzmir

