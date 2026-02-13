Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Arttı

13.02.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralık 2025'te Türkiye'de tavuk eti üretimi %8,6, yumurta üretimi ise %10,2 artış gösterdi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 8,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 253 bin 993 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yıllık yüzde 10,2 artışla 1 milyar 860 milyon 594 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda 253 bin 993 ton tavuk eti üretimi yapıldı.

Üretim, yıllık bazda yüzde 7,1, aylık bazda yüzde 8,6 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi de Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 5,3, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 10,2 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 860 milyon 594 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Kesilen tavuk sayısı, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 9,1 artışla 136 milyon 487 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8 ve tavuk eti üretimi yüzde 11,3 arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

13:21
İngiltere’de paan alarmı Artık 6 bin TL ceza kesilecek
İngiltere'de paan alarmı! Artık 6 bin TL ceza kesilecek
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:28:42. #7.11#
SON DAKİKA: Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.