TAYSAD Tedarik Zinciri Konferansı Sektörün Sorunlarını Masaya Yatırdı - Son Dakika
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Ekonomi

TAYSAD Tedarik Zinciri Konferansı Sektörün Sorunlarını Masaya Yatırdı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üçüncü Tedarik Zinciri Konferansı ile sektörün sorunlarını ele aldı. Konferansta, teknolojik yeniliklerin tedarik zinciri süreçlerine etkisi ve sektörün gelecekteki zorluklara nasıl hazırlandığı tartışıldı. Ayrıca, kullanıcı beklentilerinin değişmesi ve start-up'ların önemi vurgulandı.

29.06.2024 12:09
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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Tedarik Zinciri Konferansı ile sektörün sorunlarını masaya yatırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TAYSAD, yeni uygulama ve düzenlemelerin yanı sıra sektördeki değişimin ele alındığı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda TAYSAD, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Tedarik Zinciri Konferansı ile tedarik sanayicileriyle sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uysal, etkinlikte, bu konferansın tedarik zincirlerinin nasıl değiştiğini, evrildiğini ve gelecekteki zorluklara nasıl hazırlandığını tartışmak için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

"Teknolojideki hızlı ilerleyiş sektörde köklü değişime yol açtı"

Uysal, teknolojideki hızlı ilerleyişin iş yapış şekillerinden tedarik zinciri süreçlerine kadar sektörde köklü bir değişime yol açtığını belirterek, endüstri 4.0, yapay zeka, büyük veri analitiği, IOT gibi yeniliklerin tedarik zincirinde daha önce hayal bile edilemeyecek imkanlar sunduğunu anlattı.

Bu yenilikler sayesinde tedarik zincirinin daha hızlı, daha esnek ve daha sürdürülebilir hale geldiğine dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Ancak bu dönüşüm sadece teknolojik yeniliklerle sınırlı değil. Küresel ticaret savaşları, salgın gibi beklenmedik olaylar tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini bizlere gösterdi. Bu nedenle esneklik ve dirençlilik kavramları hiç olmadığı kadar önem kazandı. Tedarik zincirlerinin geleceğe uyum sağlayabilmesi için hem teknolojik yenilikleri benimsemeli hem de stratejik olarak esnek ve dayanıklı yapılar oluşturmalıyız. Bu esnek dayanıklılık ise teknolojik dönüşümün başarılı olabilmesi için en önemli unsura, insana dayanıyor. Yapay zeka desteği ile düşük kod platformları artık ileri yazılım bilgisine sahip olmayan kişilerin bile minimal kodlama bilgisiyle uygulama geliştirmesine olanak sağlıyor. Bu teknolojilere yatırım yaparak ve çalışanlarımızı bu yetkinliklerle donatarak minimal kodlama bilgisiyle hızlı bir şekilde iç süreçlerimizi dijitalleştirebiliriz."

"Gelişim için start-up'ları inceleyin"

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da "Kullanıcı Beklentileri ve Teknoloji, Endüstriyle Birlikte Tedarikçileri de Dönüştürüyor" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Karakaş, şu anda 30 binden fazla araçlarının trafikte olduğu bilgisini paylaşarak, "Burada en önemli noktanın fikri mülkiyeti ülkemizde mi? Özgünlüğü bizde mi? Bizi bağımsız ve özel kılan konum o. Dolayısıyla fikir mülkiyeti sizde ise o zaman çok hızlı bir şekilde hareket edersiniz. Çok hızlı ürün geliştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcı beklentilerinin gelişmesi ve bağlantılı teknolojilerle birlikte otomotivin farklı bir alana doğru gittiğini ifade eden Karakaş, tedarikçilerinin önemli bir bölümünün TAYSAD üyesi olduğunu hatırlattı.

Karakaş, yapay zeka, siber güvenlik ve bunun her türlü türevinin bilmesine gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enerji çözümlerinin her türlü hizmet boyutundan anlamak lazım. Otomotiv sektörünün dışında peki nerede bu bilgiler, teknolojiler ve iş modelleri? Hepsi ağırlıklı olarak start-up'larda. Bu start-up'lara da baktığımızda 15-20 kişilik şirketler, bazıları daha da küçük ama fikirleri mükemmel. Yani biz 1000'in üzerinde start-up'ı inceledik. 33 tanesinin fikirlerini değerlendirmeye aldık. Onlarla beraber ekosistemi yavaş yavaş oluşturmaya başladık. 2035 yılında karbon sıfır bir marka olma şansımız var. Tesisimizi Bursa'da yemyeşil bir alana kurduk. Oranın yemyeşil kalması için bunu yapmamız lazım. Yeni nesillere olan sorumluluklarımız nedeniyle de bunu yapmamız lazım."

İyi uygulama örnekleri incelendi

Konferansın ilk bölümünde, Digitopia CEO'su ve TRAI Kurucusu Halil Aksu "Yapay Zeka Çağında Dijital Başarıya Hazır mısınız?" başlığıyla, Norm Digital'den Yazılım ve Yapay Zeka Direktörü Prof. Dr. Deniz Kılınç ise "Dijital Dönüşüm Sürecinde İşletmelerin Yapay Zeka Yol Haritası" isimli sunumuyla katılımcılarla görüşlerini paylaştı.

Konferansın öğleden sonraki bölümü, PwC'den Kıdemli Direktör Luc Van Ostaeyen'in "Lojistikte Maliyet Optimizasyonu" başlıklı sunumuyla başladı.

Ardından İyi Uygulama Örneği bölümünde Standard Profil Grup Endirekt Satınalma Direktörü İrfan Can Karakurt ve Nuvolog CEO'su Abdullah Cansu'nun katılımıyla "Uçtan Uca Lojistik" masaya yatırıldı.

Diğer İyi Uygulama Örneği ise Maysan Mando Satınalma Süpervizörü Ahmet Demir ve Maysan Mando Satınalma Uzmanı Erdi Mihalıçlı'nın sunumuyla "Fiyat Eskalasyon Anlaşmalarının Dijitalizasyonu" oldu. Konferansın kapanış konuşmasını ise TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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