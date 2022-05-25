TBMM KİT Komisyonu'nda TKİ'nin 2019 ve 2020 hesapları görüşüldü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, Türkiye'de 2022 Mart sonunda rödovanslı sahalar dahil toplam 8,95 milyon ton tüvenan, 7,42 milyon ton satılabilir kömür üretildiğini, 8,57 milyon ton kömür satışının yapıldığını bildirdi.

TKİ'nin 2019 ve 2020 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kurumda 2021'de rödovanslı sahalar dahil toplam 32,9 milyon ton tüvenan, 26,7 milyon ton satılabilir kömür üretildiğini, 29,7 milyon ton kömür satıldığını söyledi.

Türkiye'nin 19,3 milyar ton olan linyit kömürü rezervinin yaklaşık 2,12 milyar tonunun TKİ'nin uhdesinde bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "İşletmelerimiz, termik santrallere, sanayiye ve piyasaya uygun nitelikli, kaliteli ve çevreye uyumlu kömür vermek amacıyla kuruldu. Bunun yanında, 2003'ten beri ihtiyaç sahibi ailelere kömür temin edilmesi kapsamında yıllık yaklaşık 2 milyon haneye toplam 33 milyon ton kömür dağıtıldı. Sahip olduğu kömür rezervleri ve yüksek üretim miktarıyla enerji sektöründe ağırlıklı bir yeri olan ve ürettiği kömürün yaklaşık yüzde 65'ini termik santrallere veren TKİ'ye her alanda önemli görevler düşüyor." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 2022 Mart sonunda rödovanslı sahalar dahil toplam 8,95 milyon ton tüvenan, 7,42 milyon ton satılabilir kömür üretimi yapıldı, 8,57 milyon ton kömür satışı gerçekleştirdi. Üretim yanında, yerli enerji kaynaklarımızın en önemlilerinden biri olan kömürlerimizin enerji kaynağı olarak kullanılması sırasında oluşan emisyonları azaltarak, Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması ile AB ve Türkiye çevre mevzuatına uygun haline getirmek, birim ham madde başına üretilen enerji miktarını artırmak ve düşük kalorili linyitleri ekonomiye kazandırmak için temiz kömür teknolojilerinin kullanılmasına ihtiyaç duyuluyor. Son yıllarda kömürün yanma verimi artırılırken, çevresel etkilerini azaltmaya yönelik faaliyetler de yürütüyoruz. Bu kapsamda, kurum tarafından 1990'lı yılların sonlarından 2021 sonuna kadar 5 bin 810 hektar alanda, değişik türde toplam 10 milyon 977 bin 241 ağaç dikildi. Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü'ne 1 megavat gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kurulumu tamamlandı. Nisan itibarıyla 1,7 milyon kilovatsaat elektrik üretildi."

Bitümlü şeyl sahaları projesi

Erdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ortak olarak, Yüzeyde Retortlama yöntemi kullanılarak bitümlü şeyllerden şeyl petrolü, sentetik gaz elde edilmesi ve bitümlü şeyl yakıtlı termik santral kurularak enerji üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bugüne kadar 19 bin 115 metre sondaj yapıldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ön fizibilite ve fizibilite çalışmalarına sahada yapılacak jeofizik, jeoteknik ve hidroelektrik çalışmalar için Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalandı. Bolu-Göynük-Hasanlar bitümlü şeyl sahasında, üretim alanının yakınlarına kurulması planlanan petrol üretim tesisinin 30 yıllık ömrü boyunca yıllık 2 milyon ton bitümlü şeyl besleyecek şekilde üretim modeli oluşturuldu."

Erdoğan ayrıca, kömürden mavi hidrojen üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarını önceleyeceklerini sözlerine ekledi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TKİ'nin 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.