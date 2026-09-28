TCC, Ukrayna\'da IFCEM Group\'u satın aldı, grubun kapasitesi 117 milyon tona çıkacak

TCC Group Holdings, Ukrayna çimento pazarının yaklaşık yüzde 36'sını elinde bulunduran IFCEM Group'u satın aldığını duyurdu. Bu yatırımla TCC çatısı altında faaliyet gösteren grubun küresel çimento üretim kapasitesi yıllık 117 milyon tona ulaşacak.

Küresel çimento sektörünün lider oyuncularından TCC Group Holdings (Taiwan Cement Corporation), Avrupa'daki büyüme adımlarına bir yenisini ekleyerek Ukrayna'nın çimento üreticisi Ivano-Frankivskcement (IFCEM Group) ve bağlı şirketlerini satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. CIMPOR ve OYAK Çimento markalarıyla birlikte batı operasyonlarını büyütmeye devam TCC Group Holdings'in bu yeni yatırımı; çimento, hazır beton, agrega, çatı kaplama malzemeleri, alçı ürünleri ve kuru harç tesislerini kapsıyor. Satın alma işlemiyle birlikte grubun küresel ölçekteki çimento üretim kapasitesi yaklaşık 117 milyon tona ulaşarak uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendireceği bildirildi.

'10 YILLIK YOLCULUĞUMUZDA ENTEGRE BİR SANAYİ EKOSİSTEMİNE DÖNÜŞTÜK'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CIMPOR & OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, şunları dile getirdi:

"Eylül 2016'da 'Globalde Lokal Oyuncu' olma hedefiyle çıktığımız yolculukta bugün 10. yılımıza ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. IFCEM Grup'un bünyemize katılması, kendi tasarladığımız büyüme yolculuğumuzun ve Avrupa'daki genişleme stratejimizin çok önemli bir adımı. TCC'nin uzun vadeli küresel vizyonu doğrultusunda IFCEM'in Grubumuza katılımını sağlayan anlaşmayla toplam çimento üretim kapasitemizi 117 milyon tona ulaştırıyoruz. Bizi güçlü kılan yalnızca ulaştığımız tonajlar değil; mühendislik gücümüzü, teknolojimizi ve operasyonel kabiliyetlerimizi ortak bir vizyonda buluşturabilmemizdir. IFCEM'in katılımıyla; alçı levhadan çatı sistemlerine, kuru yapı karışımlarından beton ve prefabrik ürünlere kadar geniş bir yelpazeyi portföyümüze katarak Yapı Malzemeleri alanındaki gücümüzü önemli ölçüde genişletiyoruz. Birleşme sonrasında grubumuza katılan yaklaşık 2 bin 500 yeni çalışma arkadaşımızla birlikte artık sadece çimento üreten bir grup değil; düşük karbonlu çözümlerden geri dönüşüme, alternatif yakıtlardan liman operasyonlarına uzanan çok daha geniş ve entegre bir sanayi ekosistemini yönetiyoruz."

IFCEM'in Gruba katılımının Avrupa'daki büyüme stratejileri açısından taşıdığı öneme de dikkat çeken Çalbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asya'dan Avrupa'ya uzanan ve her adımını planlayarak ilerlediğimiz bu yolculukta, büyümeyi yalnızca yeni pazarlara girmek veya kapasite artırmak olarak değil, global gücümüzü yerel kabiliyetlerle buluşturarak güçlü ve kalıcı bir yapı malzemeleri platformu oluşturmak olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde odağımız; IFCEM'i grubumuza başarıyla entegre etmek, operasyonel ve finansal kabiliyetlerimizi bu yeni yapıyla daha da güçlendirmek ve Ukrayna'da ve bölgede uzun vadeli değer yaratmak olacak. Geride bıraktığımız 10 yılda başardıklarımızla gurur duyuyor, her zirveyi bir sonraki başarının başlangıç noktası görerek geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz."