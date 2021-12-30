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TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Pezük, Çınar'a hediye yolladı - Son Dakika

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Pezük, Çınar'a hediye yolladı

30.12.2021 17:37
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Pezük, Çınar'a hediye yolladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, trenle seyahat eden Muhammet Yılmaz'ın Twitter hesabından, oğlu Çınar Kadir ile yaptığı paylaşıma duyarsız kalmayarak tren maketi hediye etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, trenle seyahat eden Muhammet Yılmaz'ın Twitter hesabından, oğlu Çınar Kadir ile yaptığı paylaşıma duyarsız kalmayarak tren maketi hediye etti.

TCDD Taşımacılık'ın internet sitesinde yer alan habere göre, trenle seyahat eden Twitter kullanıcı Muhammet Yılmaz'ın 21 Aralık günü oğlu Çınar Kadir ile TCDD Taşımacılık AŞ'yi etiketleyerek paylaştığı gönderi, TCDD Taşımacılık "Çözüm Merkezi" ekibinin çalışmaları sonucunda karşılık buldu.

21 Aralık 2021 günü Twitter kullanıcısı Muhammet Yılmaz tarafından 'TCDD Taşımacılık treni ile oğlum Çınar Kadir seyahat etmeyi çok sevdi, 'TCDD Tasimacılık oğlum sizden tren hediyesi istiyor' şeklinde yayımlanan gönderiye Pezük duyarsız kalmadı.

Pezük, kısa sürede küçük Çınar için bir tren maketi hediyesi hazırlattı. Twitter kullanıcından iletişim bilgileri temin edildikten sonra hazırlık sürecine başlanan hediyeyi Pezük yazdığı bir notla postaya verdi. Küçük Çınar Kadir'e bir videolu mesaj da bırakan Pezük, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin tren seyahatlerini daha sık tercih etmelerini ve bundan keyif almalarını istiyoruz. Eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunan bölgesel trenlerimiz ve ana hat trenlerimiz kültür turizmi, arkadaşlarla eğlenceli bir hatıra ve konfor dolu bir seyahat deneyimi sunuyor. Babasının paylaştığı fotoğraftan anladığımız üzere küçük Çınar, Kurumumuzun konvansiyonel trenlerinden biriyle seyahat ediyor ve aldığı keyif yüzünden okunuyor. Yediden yetmişe her grup insana hitap eden tren yolculuklarının sonucunu bu şekilde görmek ise TCDD Taşımacılık ailesini ve beni gururlandırdı. Çocuğumuza gönderdiğimiz bu hediye umarım gelecek yıllarda kendisine güzel bir anı olur."

Paylaşım sonrası Kadir Çınar'ın babası Yılmaz hesabından "Değerli temennileriniz ve hediyeniz için Sayın TCDD Taşımacılık Genel Müdürümüz Hasan Pezük ve emeği geçen herkese çok teşekkür eder ve iyi çalışmalar dileriz." şeklinde cevap verdi.

Genel Müdür Pezük, şu anda hizmette olan 15 ana hat treniyle ekonomik ve konforlu şekilde ülkenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin tren yolculuğunu deneyimlemesi gerektiğini vurguladı.

TCDD Taşımacılık 14 adet ana hat güzergahı, 28 adet bölgesel tren güzergahı, 5 adet yüksek hızlı tren güzergahı, Başkentray ve Marmaray ile 7 gün 24 saat kaliteli ve konforlu bir hizmeti yolcularına sunuyor.

Ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunan demiryolu yolcu taşımacılığı, şehirleri birbirinin banliyösü haline getirip özellikle günübirlik seyahat etmek isteyenler için benzersiz bir kolaylık sağlıyor.

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Türkiye Cumhuriyeti, Muhammet Yılmaz, Twitter, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Pezük, Çınar'a hediye yolladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Pezük, Çınar'a hediye yolladı - Son Dakika
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